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Врач назвал эффективные методы укрепления иммунитета
Врач назвал эффективные методы укрепления иммунитета
В межсезонье особенно важно позаботиться об естественной защите организма. 09.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-09T08:26+0300
2021-10-09T08:26+0300
здоровье
простуда
орви
орз
витамины
иммунитет
правильное питание
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КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. Основные способы укрепления иммунитета — хороший сон, сбалансированное питание, отказ от алкоголя и курения, физическая активность, покой и правильно подобранная по сезону одежда. О правилах укрепления иммунитета напомнил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников."От простуд нас защищает иммунитет — способность организма сопротивляться воздействию вирусов и бактерий. На состояние иммунной системы влияет общее состояние организма. Поэтому способы укрепления иммунитета довольно просты — нужно достаточно высыпаться, сбалансированно питаться, не злоупотреблять курением и алкоголем, заниматься физкультурой, меньше подвергаться стрессу, одеваться по сезону, не допуская резких переохлаждений", — рассказал он РИА Новости.Как напомнил Тяжельников, межсезонье — это период гриппа, ОРВИ и обострений хронических заболеваний на фоне пандемии коронавируса."Иммуномодуляторы — это препараты, основанные на природных или синтетических компонентах, оказывающие регулирующее действие на иммунную систему человека. Они могут оказывать разноплановое влияние на организм, ввиду чего разделяются на иммуностимулирующие и иммуносупрессивные средства. Но далеко не всегда человеку нужно прибегать к применению препаратов. Чаще достаточно хорошо отдохнуть, наладить режим сна, питания. Поэтому перед приемом данной категории препаратов необходимо проконсультироваться с врачом", — добавил Андрей Тяжельников.Также он напомнил о необходимости приемов витаминов и БАДов. Однако перед их потреблением необходимо проконсультироваться у врача.
https://ru.sputnik.md/20210901/endokrinolog-rasskazala-kak-ukrepit-immunitet-osenyu-44385347.html
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простуда, орви, орз, витамины, иммунитет, правильное питание

Врач назвал эффективные методы укрепления иммунитета

08:26 09.10.2021
189
© Pixabay / zuzyusaФитнес
Фитнес - Sputnik Молдова, 1920, 09.10.2021
© Pixabay / zuzyusa
В межсезонье особенно важно позаботиться об естественной защите организма.
КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. Основные способы укрепления иммунитета — хороший сон, сбалансированное питание, отказ от алкоголя и курения, физическая активность, покой и правильно подобранная по сезону одежда. О правилах укрепления иммунитета напомнил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
"От простуд нас защищает иммунитет — способность организма сопротивляться воздействию вирусов и бактерий. На состояние иммунной системы влияет общее состояние организма. Поэтому способы укрепления иммунитета довольно просты — нужно достаточно высыпаться, сбалансированно питаться, не злоупотреблять курением и алкоголем, заниматься физкультурой, меньше подвергаться стрессу, одеваться по сезону, не допуская резких переохлаждений", — рассказал он РИА Новости.
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Как напомнил Тяжельников, межсезонье — это период гриппа, ОРВИ и обострений хронических заболеваний на фоне пандемии коронавируса.
"Иммуномодуляторы — это препараты, основанные на природных или синтетических компонентах, оказывающие регулирующее действие на иммунную систему человека. Они могут оказывать разноплановое влияние на организм, ввиду чего разделяются на иммуностимулирующие и иммуносупрессивные средства. Но далеко не всегда человеку нужно прибегать к применению препаратов. Чаще достаточно хорошо отдохнуть, наладить режим сна, питания. Поэтому перед приемом данной категории препаратов необходимо проконсультироваться с врачом", — добавил Андрей Тяжельников.
Также он напомнил о необходимости приемов витаминов и БАДов. Однако перед их потреблением необходимо проконсультироваться у врача.
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