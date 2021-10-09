https://ru.sputnik.md/20211009/vrach-nazval-effektivnye-metody-ukrepleniya-immuniteta-45367613.html

Врач назвал эффективные методы укрепления иммунитета

Врач назвал эффективные методы укрепления иммунитета

В межсезонье особенно важно позаботиться об естественной защите организма. 09.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-09T08:26+0300

2021-10-09T08:26+0300

2021-10-09T08:26+0300

здоровье

простуда

орви

орз

витамины

иммунитет

правильное питание

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КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. Основные способы укрепления иммунитета — хороший сон, сбалансированное питание, отказ от алкоголя и курения, физическая активность, покой и правильно подобранная по сезону одежда. О правилах укрепления иммунитета напомнил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников."От простуд нас защищает иммунитет — способность организма сопротивляться воздействию вирусов и бактерий. На состояние иммунной системы влияет общее состояние организма. Поэтому способы укрепления иммунитета довольно просты — нужно достаточно высыпаться, сбалансированно питаться, не злоупотреблять курением и алкоголем, заниматься физкультурой, меньше подвергаться стрессу, одеваться по сезону, не допуская резких переохлаждений", — рассказал он РИА Новости.Как напомнил Тяжельников, межсезонье — это период гриппа, ОРВИ и обострений хронических заболеваний на фоне пандемии коронавируса."Иммуномодуляторы — это препараты, основанные на природных или синтетических компонентах, оказывающие регулирующее действие на иммунную систему человека. Они могут оказывать разноплановое влияние на организм, ввиду чего разделяются на иммуностимулирующие и иммуносупрессивные средства. Но далеко не всегда человеку нужно прибегать к применению препаратов. Чаще достаточно хорошо отдохнуть, наладить режим сна, питания. Поэтому перед приемом данной категории препаратов необходимо проконсультироваться с врачом", — добавил Андрей Тяжельников.Также он напомнил о необходимости приемов витаминов и БАДов. Однако перед их потреблением необходимо проконсультироваться у врача.

https://ru.sputnik.md/20210901/endokrinolog-rasskazala-kak-ukrepit-immunitet-osenyu-44385347.html

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простуда, орви, орз, витамины, иммунитет, правильное питание