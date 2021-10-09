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Как и почему была создана вторая Молдавская республика – МАССР

Как и почему была создана вторая Молдавская республика – МАССР

В 1940 году Бессарабия и часть территории МАССР были объединены и была образована Молдавская ССР. 09.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-09T16:15+0300

2021-10-09T16:15+0300

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По окончанию Первой мировой войны, в ходе гражданского противостояния и интервенции в России, решение Бессарабского вопроса зависело от многих обстоятельств, и прежде всего, от возможности реализации своих политических планов могущественными государствами.Как власти Румынии ликвидировали автономию БессарабииПосле присоединения Бессарабии к Румынии 27 марта 1918 года, выполняя указания генерального комиссара Бессарабии генерала Войтояну, "Сфатул Цэрий" ночью 10 декабря того же года принял решение об отказе от автономии Бессарабии, после чего "Сфатул Цэрий" был распущен декретом румынского короля.Группа депутатов уже распущенного краевого совета "в интересах разоблачения невиданного и недопустимого политического шантажа, насилия и фальсификации" составила акт о том, что они считают все постановления сессии "Сфатул Цэрий" 8—10 декабря 1918 г. "ввиду допущенных явных правонарушений, граничащих с обманом, — недействительными, незаконными и со всей энергией протестуют против отказа от автономии, как против акта насилия над волей народов, населяющих Бессарабию".Ликвидация автономии была необходима румынским властям для того, чтобы легче было добиться международного признания Бессарабии за Румынией на предстоящей мирной конференции в Париже.Отторжение Бессарабии от России не признавало советское правительство, однако участие представителей новой российской власти – советской – в Парижской конференции ее организаторы не планировали. Кроме того, лидеры русской эмиграции, представлявшие интересы белого движения в охваченной гражданской войной России, также открыто выступали против "румынской оккупации" Бессарабии. Развернулась многолетняя дипломатическая борьба за судьбу Бессарабии.Парижская мирная конференция, предложение о плебисцитеВ ходе обсуждения Бессарабского вопроса на Парижской мирной конференции 2 июля 1919 года было высказано пожелание провести в Бессарабии плебисцит. Румынские представители высказались категорически против его проведения, ссылаясь на то, что якобы большинство населения уже и так ясно высказалось за объединение с Румынией.В итоге было решено отложить решение Бессарабского вопроса ввиду международного положения России, где шла гражданская война и до конца не было ясно, кто в итоге победит.По мере роста успехов Красной армии в гражданской войне против белых мнение конференции склонялось в пользу прямой передачи Бессарабии Румынии. Американский историк Роберт Лангер в книге "Захват территории" прямо пишет, что именно после разгрома Колчака и Деникина, в 1920 году союзники изменили свою точку зрения в отношении Бессарабии.Позиция СШАВ апреле 1920 года Комиссия по югославским и румынским делам наметила проект соглашения, который предусматривал признание главными союзными державами аннексии Бессарабии Румынией, и в мае 1920 года генеральный секретариат Парижской мирной конференции обратился с просьбой к посольству США одобрить это решение. Лангер подчеркивает, что США решительно отказались "участвовать в каком-либо соглашении, касающемся расчленения России", что "после нескольких месяцев бесполезных усилий изменить мнение американцев" главные союзные державы подписали 28 октября 1920 года договор "без участия США".Неправомочный протоколВ Парижском протоколе было записано, что "высокие договаривающиеся стороны признают суверенитет Румынии над бессарабской территорией". Таким образом, за услуги, оказанные Антанте, в том числе в подавлении революции в Венгрии, Румыния получила в подарок Бессарабию – часть территории России.Впрочем, этот сам по себе ничтожный в правовом смысле документ не ратифицировала Япония – поэтому даже с формальной точки зрения протокол от 28 октября оказался неправомочным.Узнав о состоявшемся в Париже подписании договора о признании Бессарабии частью территории Румынии, РСФСР и УССР 1 ноября 1920 г. заявили, что "они не могут признать имеющим какую-либо силу соглашение, касающееся Бессарабии, состоявшееся без их участия, и что они никоим образом не считают себя связанными договором, заключенным по этому предмету другими правительствами".Дипломатические игрыВ начале 1920 года тональность советско-румынских отношений меняется, РСФСР и УССР предлагают правительству Румынии провести мирные переговоры. Стороны несколько лет пытались определить предмет этих переговоров, играя как бы в кошки-мышки – Румынии предлагалось начать переговоры, Румыния же, избегая обсуждения бессарабского вопроса, настаивала, чтобы Москва вернула ей ценности. В таком духе прошла, начавшаяся в сентябре 1921 года, советско-румынская конференция в Варшаве. На Конференции в Генуе в 1922 году Россия и Румыния предъявляют друг другу финансовые претензии на миллиарды.Дипломатические маневры сопровождались постоянными провокациями на Днестре. Например, 17 сентября 1921 года РСФСР и УССР обратились к Румынии с просьбой о выдаче перешедшего 28 августа Днестр Нестора Махно и его соратников. Банды Гуляй-Гуленко, Пшенника и других, укрываясь в Румынии, регулярно нападали на левобережье при попустительстве или под прикрытием румынских властей.Венская конференцияОфициальное открытие конференции состоялось 27 марта 1924 года. Сразу же главное место в работе конференции занял бессарабский вопрос. Советский представитель обозначил позицию своей страны, которая не изменялась вплоть до объединения Бессарабии с СССР. В декларации, оглашенной полномочным представителем СССР в Германии Крестинским, говорилось: "Правительство СССР, а до образования Союза ССР правительства РСФСР и УССР никогда не давали своего согласия на присоединение Бессарабии к Румынии и рассматривают оккупацию Бессарабии в 1918 году румынскими войсками, продолжающуюся доныне, как насильственный захват этой области"."Правительство СССР полагает, что население Бессарабии само должно решить, желает ли оно остаться в составе СССР, хочет ли выйти из состава Союза и присоединиться к Румынии, или, наконец, предпочитает существовать в качестве самостоятельного суверенного государства".На очередном заседании 31 марта румынская делегация отклонила предложение о плебисците, указав при этом, что принадлежность края к Румынии — это уже решенный вопрос. В своей декларации румынская делегация заявила, что только на основе признания советской стороной Бессарабии составной частью Румынии она будет готова продолжать переговоры.На заседании конференции 2 апреля советская делегация отвергла румынские притязания, предложив "румынской делегации отказаться от постановки нам всяких предварительных требований и приступить к совместному обсуждению условий организации плебисцита в Бессарабии. Только этим путем сможет румынское правительство освободиться от обвинения в том, что оно удерживает Бессарабию в своих руках так же насильственно и так же против воли населения, как оно делает это с населенной в большинстве украинскими крестьянами Буковиной".Теперь, когда в течение 1924 года СССР был признан де-юре Англией, Францией и Италией, Москва заняла более активную позицию в бессарабском вопросе.Создание МАССРЕще 5 февраля 1924 года Г.И. Котовский, С.С. Тимов, П.Д. Ткаченко и ряд румынских эмигрантов-коммунистов обратились в ЦК РКП(б) с предложением создать Молдавскую республику.Власти Украины 2 августа утвердили развернутый план мероприятий по этому вопросу. Решением III сессии Всеукраинского ЦИКа VIII созыва 12 октября была образована Молдавская автономная ССР в составе Украинской ССР.Территория новой республики охватывала 11 районов площадью 8,1 тысячи квадратных километров, население составляло 546 тысяч человек, ее столицей стал город Балта (с 1929 году перенесена в Тирасполь). В акте ВУЦИКа об образовании МАССР указывалось, что "западная граница этой республики есть государственная граница СССР; мы считаем этой границей не Днестр, а Прут… Бессарабия должна стать неразрывной частью АМССР".В 1940 году Бессарабия и часть территории МАССР были объединены и образована Молдавская ССР.

https://ru.sputnik.md/20210704/o-getakh-i-dakakh-o-bessarabii-i-troyanovykh-valakh-aleksandr-veltman-35357402.html

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Бессарабия после 1918 года - в России считали незаконным решение Сфатул Цэрий о присоединении республки к Румынии Бессарабия после 1918 года - в России считали незаконным решение Сфатул Цэрий о присоединении республки к Румынии 2021-10-09T16:15+0300 true PT0M57S

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