https://ru.sputnik.md/20211009/zaderzhan-zamestitel-genprokurora-ruslan-popov-smi-45383248.html
Задержан заместитель генпрокурора Руслан Попов - СМИ
Задержан заместитель генпрокурора Руслан Попов - СМИ
Задержан заместитель генпрокурора Руслан Попов - СМИ
2021-10-09T12:05+0300
2021-10-09T12:05+0300
2021-10-09T12:06+0300
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КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. Заместитель отстраненного генпрокурора Руслан Попов задержан в субботу, об этом сообщают СМИ. В то же время официально информация пока не подтверждена.По предварительной информации, Попов задержан по подозрению в нелегальном обогащении. Сообщается, что операцию по задержанию проводили прокуроры антикоррупции и сотрудники Службы информации и безопасности. В данный момент якобы проходят обыски в доме заместителя генпрокурора. Напомним, ранее на пресс-конференции Попов прокомментировал задержание генпрокурора Александра Стояногло и открытие на него уголовного дела. Во время конференции Попов представил множество информации о членах Высшего совета прокуроров. Тогда же он сообщил, что решение ВСП об отстранении генпрокурора и его заместителей было опротестовано в Апелляционной палате.
https://ru.sputnik.md/20211008/delo-stoianoglo-protest-gromkie-zayavleniya-domashniy-arest-45375992.html
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в молдове, молдова, генеральная прокуратура, обыск
Задержан заместитель генпрокурора Руслан Попов - СМИ
12:05 09.10.2021 (обновлено: 12:06 09.10.2021)
Появилась информация о задержании одного из заместителей Александра Стояногло.
КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. Заместитель отстраненного генпрокурора Руслан Попов задержан в субботу, об этом сообщают СМИ. В то же время официально информация пока не подтверждена.
По предварительной информации, Попов задержан по подозрению в нелегальном обогащении.
Сообщается, что операцию по задержанию проводили прокуроры антикоррупции и сотрудники Службы информации и безопасности. В данный момент якобы проходят обыски в доме заместителя генпрокурора.
Напомним, ранее на пресс-конференции Попов прокомментировал задержание генпрокурора Александра Стояногло и открытие на него уголовного дела. Во время конференции Попов представил множество информации о членах Высшего совета прокуроров. Тогда же он сообщил, что решение ВСП об отстранении генпрокурора и его заместителей было опротестовано в Апелляционной палате.