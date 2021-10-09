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https://ru.sputnik.md/20211009/zaderzhan-zamestitel-genprokurora-ruslan-popov-smi-45383248.html
Задержан заместитель генпрокурора Руслан Попов - СМИ
Задержан заместитель генпрокурора Руслан Попов - СМИ
Задержан заместитель генпрокурора Руслан Попов - СМИ
2021-10-09T12:05+0300
2021-10-09T12:06+0300
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КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. Заместитель отстраненного генпрокурора Руслан Попов задержан в субботу, об этом сообщают СМИ. В то же время официально информация пока не подтверждена.По предварительной информации, Попов задержан по подозрению в нелегальном обогащении. Сообщается, что операцию по задержанию проводили прокуроры антикоррупции и сотрудники Службы информации и безопасности. В данный момент якобы проходят обыски в доме заместителя генпрокурора. Напомним, ранее на пресс-конференции Попов прокомментировал задержание генпрокурора Александра Стояногло и открытие на него уголовного дела. Во время конференции Попов представил множество информации о членах Высшего совета прокуроров. Тогда же он сообщил, что решение ВСП об отстранении генпрокурора и его заместителей было опротестовано в Апелляционной палате.
https://ru.sputnik.md/20211008/delo-stoianoglo-protest-gromkie-zayavleniya-domashniy-arest-45375992.html
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в молдове, молдова, генеральная прокуратура, обыск

Задержан заместитель генпрокурора Руслан Попов - СМИ

12:05 09.10.2021 (обновлено: 12:06 09.10.2021)
216
© Sputnik / Mihai CarausProcuratura Generală
Procuratura Generală - Sputnik Молдова, 1920, 09.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Появилась информация о задержании одного из заместителей Александра Стояногло.
КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. Заместитель отстраненного генпрокурора Руслан Попов задержан в субботу, об этом сообщают СМИ. В то же время официально информация пока не подтверждена.
По предварительной информации, Попов задержан по подозрению в нелегальном обогащении.
Сообщается, что операцию по задержанию проводили прокуроры антикоррупции и сотрудники Службы информации и безопасности. В данный момент якобы проходят обыски в доме заместителя генпрокурора.
Дело Стояногло: протесты, громкие заявления и домашний арест - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
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Дело Стояногло: протесты, громкие заявления и домашний арест
Вчера, 20:56
994
Напомним, ранее на пресс-конференции Попов прокомментировал задержание генпрокурора Александра Стояногло и открытие на него уголовного дела. Во время конференции Попов представил множество информации о членах Высшего совета прокуроров. Тогда же он сообщил, что решение ВСП об отстранении генпрокурора и его заместителей было опротестовано в Апелляционной палате.
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