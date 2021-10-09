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Захарова указала на нарушения на выборах в Германии
Захарова указала на нарушения на выборах в Германии
В ФРГ 26 сентября прошли выборы в бундестаг, их выиграла Социал-демократическая партия. 09.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-09T19:30+0300
2021-10-09T19:30+0300
россия
германия
выборы
мария захарова
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КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ход недавних местных и федеральных выборов в Берлине, отметив проблемы и указав на несоразмерно малое количество наблюдателей, передает РИА Новости."Кратко о выборах в Берлине в бундестаг и берлинский ландтаг: из-за путаницы с бюллетенями на 99 избирательных участках признаны недействительными более 13 тысяч голосов; на одном участке 99% бюллетеней за кандидата-одномандатника объявлены недействительными; несовершеннолетние неизвестным образом голосовали, хотя права такого у них не было; на нескольких участках был пересчет голосов, что привело к изменению результатов", — написала Захарова в Telegram.Дипломат добавила, что "даже не будет начинать" говорить про "абсурд, творившийся на участках с очередями и несоответствием количества бюллетеней количеству избирателей".Она также указала, что в Германии за выборами наблюдали всего пять представителей БДИПЧ ОБСЕ."Потому что "проблем там с выборами нет". Занавес", — заключила Захарова.В ФРГ 26 сентября прошли выборы в бундестаг, их выиграла Социал-демократическая партия. Сейчас идут консультации между политическими силами о формировании будущего правительства.
https://ru.sputnik.md/20211008/lavrov-nazval-sostoyanie-otnosheniy-rossiya-es-khronicheskoy-degradatsiey-45361264.html
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германия, выборы, мария захарова

Захарова указала на нарушения на выборах в Германии

19:30 09.10.2021
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© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - Sputnik Молдова, 1920, 09.10.2021
© Пресс-служба МИД РФ
/
Перейти в фотобанк
В ФРГ 26 сентября прошли выборы в бундестаг, их выиграла Социал-демократическая партия.
КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ход недавних местных и федеральных выборов в Берлине, отметив проблемы и указав на несоразмерно малое количество наблюдателей, передает РИА Новости.
"Кратко о выборах в Берлине в бундестаг и берлинский ландтаг: из-за путаницы с бюллетенями на 99 избирательных участках признаны недействительными более 13 тысяч голосов; на одном участке 99% бюллетеней за кандидата-одномандатника объявлены недействительными; несовершеннолетние неизвестным образом голосовали, хотя права такого у них не было; на нескольких участках был пересчет голосов, что привело к изменению результатов", — написала Захарова в Telegram.
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Дипломат добавила, что "даже не будет начинать" говорить про "абсурд, творившийся на участках с очередями и несоответствием количества бюллетеней количеству избирателей".
"Это же кого надо очереди, а не российские — классика рубрики #ЭтоДругое", — продолжила представитель МИД.
Она также указала, что в Германии за выборами наблюдали всего пять представителей БДИПЧ ОБСЕ.
"Потому что "проблем там с выборами нет". Занавес", — заключила Захарова.
В ФРГ 26 сентября прошли выборы в бундестаг, их выиграла Социал-демократическая партия. Сейчас идут консультации между политическими силами о формировании будущего правительства.
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