https://ru.sputnik.md/20211009/zakharova-ukazala-na-narusheniya-na-vyborakh-v-germanii-45388454.html

Захарова указала на нарушения на выборах в Германии

Захарова указала на нарушения на выборах в Германии

В ФРГ 26 сентября прошли выборы в бундестаг, их выиграла Социал-демократическая партия. 09.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-09T19:30+0300

2021-10-09T19:30+0300

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россия

германия

выборы

мария захарова

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КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ход недавних местных и федеральных выборов в Берлине, отметив проблемы и указав на несоразмерно малое количество наблюдателей, передает РИА Новости."Кратко о выборах в Берлине в бундестаг и берлинский ландтаг: из-за путаницы с бюллетенями на 99 избирательных участках признаны недействительными более 13 тысяч голосов; на одном участке 99% бюллетеней за кандидата-одномандатника объявлены недействительными; несовершеннолетние неизвестным образом голосовали, хотя права такого у них не было; на нескольких участках был пересчет голосов, что привело к изменению результатов", — написала Захарова в Telegram.Дипломат добавила, что "даже не будет начинать" говорить про "абсурд, творившийся на участках с очередями и несоответствием количества бюллетеней количеству избирателей".Она также указала, что в Германии за выборами наблюдали всего пять представителей БДИПЧ ОБСЕ."Потому что "проблем там с выборами нет". Занавес", — заключила Захарова.В ФРГ 26 сентября прошли выборы в бундестаг, их выиграла Социал-демократическая партия. Сейчас идут консультации между политическими силами о формировании будущего правительства.

https://ru.sputnik.md/20211008/lavrov-nazval-sostoyanie-otnosheniy-rossiya-es-khronicheskoy-degradatsiey-45361264.html

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германия, выборы, мария захарова