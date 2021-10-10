https://ru.sputnik.md/20211010/antikovidnye-besporyadki-rime-politsiya-zaderzhala-12-chelovek-45398874.html
Антиковидные беспорядки в Риме – полиция задержала 12 человек
Антиковидные беспорядки в Риме – полиция задержала 12 человек
Антиковидные беспорядки в Риме – полиция задержала 12 человек
2021-10-10T14:16+0300
2021-10-10T14:16+0300
2021-10-10T14:16+0300
италия
рим
протест
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КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. Итальянская полиция задержала минувшей ночью 12 человек, в том числе лидеров ультраправой политической организации "Новая сила" Роберто Фиоре и Джулиано Кастеллино, за участие в беспорядках, происшедших в субботу в Риме во время манифестации противников так называемых green pass (электронных COVID-сертификатов), передает РИА Новости.Беспорядки произошли в самом центре Рима, близ правительственного Дворца Киджи, куда прибыли несколько сотен протестующих, которые требовали отставки премьер-министра Марио Драги и президента республики Серджо Маттареллы, скандируя "Нет green pass!" и "Свобода! Свобода!" Некоторые из манифестантов, лица которых были закрыты масками, бросали в полицейских петарды и пустые бутылки. Правоохранительные органы применили против манифестантов водометы и слезоточивый газ.Одновременно небольшая группа протестующих, среди которых были активисты "Новой силы", совершили попытку захватить находящуюся в центре столицы штаб-квартиру крупнейшего национального профсоюза - Всеобщей итальянской конфедерации труда (ВИКТ). Им удалось выбить дверь центрального входа и ненадолго проникнуть в помещение, однако практически сразу они были вытеснены из здания правоохранителями. Позднее фото- и видеозаписи этой акции позволили установить, что среди участников захвата находились Фиоре и Кастеллино.Противостояние между протестующими и полицией продолжалось в центре Рима до позднего вечера. Корреспондент РИА Новости видел в районе Дворца Киджи нескольких человек, которые получили небольшие травмы и спешно ретировались из центра. Рассеянные полицией манифестанты собирались в небольшие группы, выкрикивали лозунги, а порой и оскорбления в адрес политиков и правоохранителей. Некоторые из них вставали на колени на проезжей части, однако при приближении полицейских убегали.Квестура (полицейское управление Рима) распространила сообщение, в котором говорилось, что реакция правоохранителей была "пропорциональна" поведению протестующих, которые применили насилие. Сообщалось также об одном раненом полицейском.
https://ru.sputnik.md/20210922/antiprivivochnye-protesty-melburn-politsiya-rezinovye-puli-44944521.html
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италия, рим, протест
Антиковидные беспорядки в Риме – полиция задержала 12 человек
Митингующие выступали против введения электронных COVID-сертификатов.
КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik.
Итальянская полиция задержала минувшей ночью 12 человек, в том числе лидеров ультраправой политической организации "Новая сила" Роберто Фиоре и Джулиано Кастеллино, за участие в беспорядках, происшедших в субботу в Риме во время манифестации противников так называемых green pass (электронных COVID-сертификатов), передает РИА Новости
.
Беспорядки произошли в самом центре Рима, близ правительственного Дворца Киджи, куда прибыли несколько сотен протестующих, которые требовали отставки премьер-министра Марио Драги и президента республики Серджо Маттареллы, скандируя "Нет green pass!" и "Свобода! Свобода!" Некоторые из манифестантов, лица которых были закрыты масками, бросали в полицейских петарды и пустые бутылки. Правоохранительные органы применили против манифестантов водометы и слезоточивый газ.
Одновременно небольшая группа протестующих, среди которых были активисты "Новой силы", совершили попытку захватить находящуюся в центре столицы штаб-квартиру крупнейшего национального профсоюза - Всеобщей итальянской конфедерации труда (ВИКТ). Им удалось выбить дверь центрального входа и ненадолго проникнуть в помещение, однако практически сразу они были вытеснены из здания правоохранителями. Позднее фото- и видеозаписи этой акции позволили установить, что среди участников захвата находились Фиоре и Кастеллино.
Противостояние между протестующими и полицией продолжалось в центре Рима до позднего вечера. Корреспондент РИА Новости видел в районе Дворца Киджи нескольких человек, которые получили небольшие травмы и спешно ретировались из центра. Рассеянные полицией манифестанты собирались в небольшие группы, выкрикивали лозунги, а порой и оскорбления в адрес политиков и правоохранителей. Некоторые из них вставали на колени на проезжей части, однако при приближении полицейских убегали.
Квестура (полицейское управление Рима) распространила сообщение, в котором говорилось, что реакция правоохранителей была "пропорциональна" поведению протестующих, которые применили насилие. Сообщалось также об одном раненом полицейском.