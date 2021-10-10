https://ru.sputnik.md/20211010/avtomobil-s-kseniey-sobchak-popal-v-smertelnoe-dtp-45400110.html
Автомобиль с Ксенией Собчак попал в смертельное ДТП
Автомобиль с Ксенией Собчак попал в смертельное ДТП
Автомобиль с Ксенией Собчак попал в смертельное ДТП
2021-10-10T15:05+0300
2021-10-10T15:05+0300
2021-10-10T15:50+0300
дтп
собчак ксения
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КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. Автомобиль, в котором находилась российская телеведущая Ксения Собчак, попал в ДТП в Сочи. В результате аварии погиб один человек, передают Известия со ссылкой на Telegram-канал "Майор и Генерал".По предварительным данным, ДТП произошло из-за столкновения автомобилей Mercedes и Volkswagen.В результате аварии погибла пассажирка Volkswagen, еще два человека пострадали.Информацию подтвердил водитель Mercedes, в котором находилась Собчак. Он также сообщил, что после аварии она села в такси и отправилась в аэропорт.
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дтп, собчак ксения
Автомобиль с Ксенией Собчак попал в смертельное ДТП
15:05 10.10.2021 (обновлено: 15:50 10.10.2021)
ДТП произошло из-за столкновения автомобилей Mercedes и Volkswagen.
КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik.
Автомобиль, в котором находилась российская телеведущая Ксения Собчак, попал в ДТП в Сочи. В результате аварии погиб один человек, передают Известия
со ссылкой на Telegram-канал "Майор и Генерал".
По предварительным данным, ДТП произошло из-за столкновения автомобилей Mercedes и Volkswagen.
В результате аварии погибла пассажирка Volkswagen, еще два человека пострадали.
Информацию подтвердил водитель Mercedes, в котором находилась Собчак. Он также сообщил, что после аварии она села в такси и отправилась в аэропорт.