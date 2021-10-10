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В Чехии прошли выборы – победила коалиция
В Чехии прошли выборы – победила коалиция
В Чехии прошли выборы – победила коалиция
2021-10-10T12:27+0300
2021-10-10T13:45+0300
выборы
чехия
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КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. В Чехии огласили результаты выборов в парламент, передает РИА Новости. Победителем выборов стала коалиция "Вместе", объединяющая три либеральных партии и движения: Гражданскую демократическую партию, Христианско-демократическое движение и движение ТОР 09. Коалиция набрала 27,79% голосов и получит в парламенте 71 мандат.Второе место заняло центристское движение ANO премьера Андрея Бабиша, которое набрало 27,12% и получит 72 места в парламенте.На третьем месте - еще одна либеральная коалиция, состоящая из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые". Она получила 15,62% и 37 мандатов.В состав парламента также попало евроскептическое движение "Свобода и прямая демократия" - 9,56% и 20 депутатских мест.В состав законодательного органа не попали две старейшие партии республики – социал-демократическая и коммунистическая, причем у коммунистов это случилось впервые с 1921 года. Обе партии не сумели преодолеть 5-процентный барьер. Руководство обеих партий ушло в отставку.Явка на выборах составила 65,43%.
https://ru.sputnik.md/20210910/glava-mid-czech-priglasil-mayyu-sandu-praga-44645871.html
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выборы, чехия

В Чехии прошли выборы – победила коалиция

12:27 10.10.2021 (обновлено: 13:45 10.10.2021)
191
© REUTERS / BERNADETT SZABOВыборы в Чехии
Выборы в Чехии - Sputnik Молдова, 1920, 10.10.2021
© REUTERS / BERNADETT SZABO
Выборы состоялись в пятницу и субботу.
КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. В Чехии огласили результаты выборов в парламент, передает РИА Новости.
Победителем выборов стала коалиция "Вместе", объединяющая три либеральных партии и движения: Гражданскую демократическую партию, Христианско-демократическое движение и движение ТОР 09. Коалиция набрала 27,79% голосов и получит в парламенте 71 мандат.
Второе место заняло центристское движение ANO премьера Андрея Бабиша, которое набрало 27,12% и получит 72 места в парламенте.
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На третьем месте - еще одна либеральная коалиция, состоящая из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые". Она получила 15,62% и 37 мандатов.
В состав парламента также попало евроскептическое движение "Свобода и прямая демократия" - 9,56% и 20 депутатских мест.
В состав законодательного органа не попали две старейшие партии республики – социал-демократическая и коммунистическая, причем у коммунистов это случилось впервые с 1921 года. Обе партии не сумели преодолеть 5-процентный барьер. Руководство обеих партий ушло в отставку.
Явка на выборах составила 65,43%.
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