https://ru.sputnik.md/20211010/eda-depressia-ucheny-novyy-tip-produkt-45394818.html

Еда от депрессии – ученые готовятся представить новый тип продуктов питания

Еда от депрессии – ученые готовятся представить новый тип продуктов питания

Еда от депрессии – ученые готовятся представить новый тип продуктов питания

2021-10-10T13:08+0300

2021-10-10T13:08+0300

2021-10-10T13:09+0300

здоровье

продукт питания

депрессия

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КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. В России до 2035 года появится синтетическая и "клеточная" еда, которая поможет бороться с депрессией и улучшит психоэмоциональное здоровье, передает РИА Новости. Разработка таких продуктов ведется в рамках дорожной карты рынка FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) при участии представителей Минпромторга РФ и Минздрава, рассказал РИА Новости ведущий эксперт рабочей группы FoodNet НТИ Михаил Чарный.По его словам, "некоторые аминокислоты, которые мы употребляем вместе с пищей, оказывают большое влияние на наше психоэмоциональное состояние и настроение. Например, лизин, метионин, триптофан. Мы можем искусственно отрегулировать аминокислотный состав нашей пищи микробиологическим способом, а именно выращивая клетки с соответствующим соотношением аминокислот"."Мы считаем, что до 2035 года такие продукты питания появятся в продуктовых магазинах в виде коктейлей, гелей, салатов, снеков. К этому времени у россиян появится персональный медицинский профиль, учитывающий в том числе и аминокислотный баланс организма и предлагающий персонализированное питание. Помимо этого, мы ожидаем, что к этому времени доступность медицинских лабораторий для быстрой сдачи анализов повысится по всей стране. Однако пока для Казани, Красноярска и ряда других городов это не очень доступные вещи", - сказал Чарный."Ожидается, что эти продукты питания будут продаваться в супермаркетах в виде напитков и гелей, их стоимость будет сопоставима с ценой спортивных БАДов. Для покупки таких продуктов не нужен будет рецепт врача, рисков передозировки они также не будут иметь, поскольку ключевыми элементами такой еды являются привычные для человеческого организма аминокислоты в малых концентрациях", - добавил эксперт. Кроме того, такие продукты будут в первую очередь полезны вегетарианцам и веганам, считает он."Большинство растительной пищи дефицитно по нескольким аминокислотам, в первую очередь по лизину, метионину и триптофану. По метионину наиболее обеспеченный аминокислотный продукт – это бразильский орех. Но, согласитесь, бразильский орех стоит недешево, не во всех населенных пунктах его можно купить, а в-третьих, он содержит много жирных кислот, при избыточном употреблении которых мы себе и настроение поднимем, и другие проблемы организму этим избытком обеспечим", - пояснил Чарный."Если же мы сможем использовать такие клеточные продукты, в которых отрегулирован аминокислотный состав, мы сможем оптимизировать питание человека таким образом, что аминокислоты будут в сбалансированном состоянии", - заключил специалист.

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продукт питания, депрессия