https://ru.sputnik.md/20211010/ekspert-u-nas-dolzhna-byt-ochen-yasnaya-politika-gazpromom-45401628.html
Эксперт: у нас должна быть очень ясная политика в отношениях с "Газпромом"
Эксперт: у нас должна быть очень ясная политика в отношениях с "Газпромом"
Эксперт: у нас должна быть очень ясная политика в отношениях с "Газпромом"
2021-10-10T15:33+0300
2021-10-10T15:33+0300
2021-10-10T15:33+0300
в молдове
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поставки газа
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КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. Мы должны иметь ясную политику в отношениях с "Газпромом" и Россией. Такое мнение высказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова эксперт в области энергетики Сержиу Унгуряну. Как объяснил собеседник, Молдова сравнительно небольшой потребитель газа, поэтому можно было бы договориться о более выгодных ценах на голубое топливо. По мнению эксперта, новое правительство должно учитывать отношения с традиционными партнерами, даже если они хотят вступить в Евросоюз."Я имею в виду нормальные политические и экономические отношения. Многие товары поступают на рынок РФ из Молдовы. Нет закона, который гласит, что мы должны разорвать отношения с Россией", - добавил Унгуряну.Напомним, вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну находился 7-8 октября на Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге. После окончания форума он написал на своей странице в Facebook, что обсуждал в России цену на газ для Молдовы, однако детали пообещал предоставить позже. Ранее в Москве с рабочим визитом находился лидер Партии социалистов Игорь Додон. Он провел встречу с замглавы администрации президента Дмитрием Козаком, на которой попросил продлить контракт на поставку газа для Молдовы. Контракт на поставку газа для Молдовы истек 30 сентября 2021 года. В тот же день соглашение продлили на один месяц.
https://ru.sputnik.md/20211008/spynu-o-peregovorakh-tsene-gaz-preodoleem-vmeste-slozhnuyu-situatsiyu-45371641.html
https://ru.sputnik.md/20211008/dodon-poprosil-kozaka-prodlit-kontrakt-na-postavku-gaza-v-moldovu-45362518.html
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в молдове, россия, молдова, "газпром", поставки газа
Эксперт: у нас должна быть очень ясная политика в отношениях с "Газпромом"
Эксперт в области энергетики высказался о том, какими должны быть отношениями Молдовы с иностранными партнерами.
КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik.
Мы должны иметь ясную политику в отношениях с "Газпромом" и Россией. Такое мнение высказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова
эксперт в области энергетики Сержиу Унгуряну.
Как объяснил собеседник, Молдова сравнительно небольшой потребитель газа, поэтому можно было бы договориться о более выгодных ценах на голубое топливо.
"Если мы посмотрим на одно из выступлений президента России Владимира Путина, то увидим, что в Белоруссии цены на газ будут лучше, чем в прошлом году. Возможно, мы не настолько близки к России, чтобы не вести такие дискуссии, но я думаю, что переговоры возможны", - отметил Унгуряну.
По мнению эксперта, новое правительство должно учитывать отношения с традиционными партнерами, даже если они хотят вступить в Евросоюз.
"Я имею в виду нормальные политические и экономические отношения. Многие товары поступают на рынок РФ из Молдовы. Нет закона, который гласит, что мы должны разорвать отношения с Россией", - добавил Унгуряну.
Напомним, вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну находился 7-8 октября на Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге. После окончания форума он написал на своей странице в Facebook, что обсуждал в России цену на газ для Молдовы, однако детали пообещал предоставить позже.
Ранее в Москве с рабочим визитом находился лидер Партии социалистов Игорь Додон. Он провел встречу с замглавы администрации президента Дмитрием Козаком, на которой попросил продлить контракт на поставку газа для Молдовы.
Контракт на поставку газа для Молдовы истек 30 сентября 2021 года. В тот же день соглашение продлили на один месяц.