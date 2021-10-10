https://ru.sputnik.md/20211010/ekspert-u-nas-dolzhna-byt-ochen-yasnaya-politika-gazpromom-45401628.html

Эксперт: у нас должна быть очень ясная политика в отношениях с "Газпромом"

Эксперт: у нас должна быть очень ясная политика в отношениях с "Газпромом"

Эксперт: у нас должна быть очень ясная политика в отношениях с "Газпромом"

2021-10-10T15:33+0300

2021-10-10T15:33+0300

2021-10-10T15:33+0300

в молдове

общество

россия

молдова

"газпром"

поставки газа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/11/44838513_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6d790cd431063971dccc6578e1b0ba08.jpg

КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. Мы должны иметь ясную политику в отношениях с "Газпромом" и Россией. Такое мнение высказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова эксперт в области энергетики Сержиу Унгуряну. Как объяснил собеседник, Молдова сравнительно небольшой потребитель газа, поэтому можно было бы договориться о более выгодных ценах на голубое топливо. По мнению эксперта, новое правительство должно учитывать отношения с традиционными партнерами, даже если они хотят вступить в Евросоюз."Я имею в виду нормальные политические и экономические отношения. Многие товары поступают на рынок РФ из Молдовы. Нет закона, который гласит, что мы должны разорвать отношения с Россией", - добавил Унгуряну.Напомним, вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну находился 7-8 октября на Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге. После окончания форума он написал на своей странице в Facebook, что обсуждал в России цену на газ для Молдовы, однако детали пообещал предоставить позже. Ранее в Москве с рабочим визитом находился лидер Партии социалистов Игорь Додон. Он провел встречу с замглавы администрации президента Дмитрием Козаком, на которой попросил продлить контракт на поставку газа для Молдовы. Контракт на поставку газа для Молдовы истек 30 сентября 2021 года. В тот же день соглашение продлили на один месяц.

https://ru.sputnik.md/20211008/spynu-o-peregovorakh-tsene-gaz-preodoleem-vmeste-slozhnuyu-situatsiyu-45371641.html

https://ru.sputnik.md/20211008/dodon-poprosil-kozaka-prodlit-kontrakt-na-postavku-gaza-v-moldovu-45362518.html

россия

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Алина Мунтяну https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35395811_611:-1:2659:2048_100x100_80_0_0_9b013c40ea3c617d71c6443b986ad9f0.jpg

Алина Мунтяну https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35395811_611:-1:2659:2048_100x100_80_0_0_9b013c40ea3c617d71c6443b986ad9f0.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Алина Мунтяну https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35395811_611:-1:2659:2048_100x100_80_0_0_9b013c40ea3c617d71c6443b986ad9f0.jpg

в молдове, россия, молдова, "газпром", поставки газа