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Еще больше талантов в юбилейном сезоне конкурса "Ты Супер!"
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Еще больше талантов в юбилейном сезоне конкурса "Ты Супер!"
Еще больше талантов в юбилейном сезоне конкурса "Ты Супер!"
Смотрите в прямом эфире новый выпуск вокального конкурса "Ты супер!" 10.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-10T20:07+0300
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видео
конкурс нтв и sputnik "ты супер!"
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Телешоу "Ты супер" дарит нам возможность увидеть первые шаги будущих звезд эстрады. Самые одаренные и харизматичные юноши и девушки принимают участие в конкурсе мирового значения!Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.Премьера детского музыкального конкурса "Ты супер!" состоялась на НТВ 11 февраля 2017 года. С первых же эфиров проект стал одним из самых популярных шоу талантов. Уже за первые два года существования "Ты супер!" помог 174 юным звездам раскрыть свои вокальные таланты и сделать первые шаги в профессиональной музыкальной карьере. Некоторые участники исполнили свою мечту и обрели родителей.Представители Молдовы не раз выходили на сцену проекта. В "Ты супер!" принимали участие шестнадцатилетняя Кристина Коваленко из чадыр-лунгского интерната и восьмилетняя Анна Ерхан — воспитанница гимназии-интерната села Кэрпинень.В 2017 году на конкурсе "Ты супер! Танцы" Молдову представили воспитанницы детского дома семейного типа города Бендеры Татьяна Унтилова, Ольга Шумейко и Эмилия Данич. Годом позже, во втором сезоне проекта "Ты супер!" принял участие 18-летний Максим Гнатюк из города Бельцы, который дошел до полуфинала вокального конкурса.В четвертом сезоне конкурса Молдову представляла Анастасия Лисовая. Юная исполнительница вышла в полуфинал, однако дальше, к сожалению, продвинуться не смогла.В юбилейном сезоне Молдову представила 13-летняя Мария Шумейко из села Парканы. Девочка прекрасно выступила на первом шоу нового сезона и получила четыре зеленых кнопки от строгого жюри – композитора Игоря Крутого, лидера рок-группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной, музыканта и актера Алексея Воробьева, а также певицы Ирины Дубцовой. Несмотря на это, в следующий этап Мария не прошла.
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конкурс нтв и sputnik "ты супер!", видео

Еще больше талантов в юбилейном сезоне конкурса "Ты Супер!"

20:07 10.10.2021
253
© НТВ
Смотрите в прямом эфире новый выпуск вокального конкурса "Ты супер!"
Телешоу "Ты супер" дарит нам возможность увидеть первые шаги будущих звезд эстрады. Самые одаренные и харизматичные юноши и девушки принимают участие в конкурсе мирового значения!
Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
Премьера детского музыкального конкурса "Ты супер!" состоялась на НТВ 11 февраля 2017 года. С первых же эфиров проект стал одним из самых популярных шоу талантов. Уже за первые два года существования "Ты супер!" помог 174 юным звездам раскрыть свои вокальные таланты и сделать первые шаги в профессиональной музыкальной карьере. Некоторые участники исполнили свою мечту и обрели родителей.
Представители Молдовы не раз выходили на сцену проекта. В "Ты супер!" принимали участие шестнадцатилетняя Кристина Коваленко из чадыр-лунгского интерната и восьмилетняя Анна Ерхан — воспитанница гимназии-интерната села Кэрпинень.
В 2017 году на конкурсе "Ты супер! Танцы" Молдову представили воспитанницы детского дома семейного типа города Бендеры Татьяна Унтилова, Ольга Шумейко и Эмилия Данич. Годом позже, во втором сезоне проекта "Ты супер!" принял участие 18-летний Максим Гнатюк из города Бельцы, который дошел до полуфинала вокального конкурса.
В четвертом сезоне конкурса Молдову представляла Анастасия Лисовая. Юная исполнительница вышла в полуфинал, однако дальше, к сожалению, продвинуться не смогла.
В юбилейном сезоне Молдову представила 13-летняя Мария Шумейко из села Парканы. Девочка прекрасно выступила на первом шоу нового сезона и получила четыре зеленых кнопки от строгого жюри – композитора Игоря Крутого, лидера рок-группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной, музыканта и актера Алексея Воробьева, а также певицы Ирины Дубцовой. Несмотря на это, в следующий этап Мария не прошла.
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