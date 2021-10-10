https://ru.sputnik.md/20211010/italyantsy-protiv-elektronnykh-covid-sertifikatov---v-rime-khaos-i-zaderzhaniya-45400265.html

Итальянцы против электронных COVID-сертификатов - в Риме хаос и задержания

Итальянцы против электронных COVID-сертификатов - в Риме хаос и задержания

Митингующие в Риме выступали против введения электронных COVID-сертификатов. 10.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-10T18:45+0300

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видео

италия

рим

протест

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Жители Рима вышли на митинги, для того чтобы выразить недовольство введением так называемых green pass (электронных COVID-сертификатов).Итальянская полиция задержала минувшей ночью 12 человек, которые приняли участие в масштабных акциях протеста.Некоторые из манифестантов, лица которых были закрыты масками, бросали в полицейских петарды и пустые бутылки. Правоохранительные органы применили против манифестантов водометы и слезоточивый газ.

италия

рим

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видео, италия, рим, протест