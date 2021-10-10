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Итальянцы против электронных COVID-сертификатов - в Риме хаос и задержания
Итальянцы против электронных COVID-сертификатов - в Риме хаос и задержания
Митингующие в Риме выступали против введения электронных COVID-сертификатов. 10.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-10T18:45+0300
2021-10-10T18:45+0300
2021-10-10T18:45+0300
видео
италия
рим
протест
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Жители Рима вышли на митинги, для того чтобы выразить недовольство введением так называемых green pass (электронных COVID-сертификатов).Итальянская полиция задержала минувшей ночью 12 человек, которые приняли участие в масштабных акциях протеста.Некоторые из манифестантов, лица которых были закрыты масками, бросали в полицейских петарды и пустые бутылки. Правоохранительные органы применили против манифестантов водометы и слезоточивый газ.
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видео, италия, рим, протест
Итальянцы против электронных COVID-сертификатов - в Риме хаос и задержания
Митингующие в Риме выступали против введения электронных COVID-сертификатов.
Жители Рима вышли на митинги, для того чтобы выразить недовольство введением так называемых green pass (электронных COVID-сертификатов).
Итальянская полиция задержала минувшей ночью 12 человек, которые приняли участие в масштабных акциях протеста.
Некоторые из манифестантов, лица которых были закрыты масками, бросали в полицейских петарды и пустые бутылки. Правоохранительные органы применили против манифестантов водометы и слезоточивый газ.