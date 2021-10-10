https://ru.sputnik.md/20211010/iz-bender-kishinev-nagrada-geroya-vernulas-potomkam-45404541.html

Из Бендер в Кишинев: награда героя вернулась к потомкам

Из Бендер в Кишинев: награда героя вернулась к потомкам

Из Бендер в Кишинев: награда героя вернулась к потомкам

2021-10-10T17:35+0300

2021-10-10T17:35+0300

2021-10-10T17:35+0300

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КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. В здании городской администрации города Бендеры состоялась торжественная передача воинской медали Великой Отечественной войны "За Отвагу". Награду передал внучке владельца глава города Роман Иванченко. Руководитель поискового отряда "ДОТ" Сергей Данилюк рассказал на своей странице в Facebook историю передачи этой награды.По его словам, в "ДОТ" обратился Александр Тихонов, директор Бендерского историко-краеведческого музея, с просьбой установить личность владельца медали, которую нашел местный житель в окрестностях города. Руководство отряда обратилось к коллегам и друзьям из ПК "Балтика", после чего в результате кропотливой архивной работы было установлено, что этой медалью был награжден Кузнецов Игнат Михайлович, ефрейтор 273 отдельного инженерно-саперного батальона. В документах значилось, что награда получена за то, что Кузнецов "под огнем противника переправил на складной деревянной лодке через р. Днепр 21 тонну продовольствия и боепитания, и не смотря на то, что двое бойцов из его расчета выбыли из строя, не покинул боевой пост". "В 1944 году его часть находилась вблизи реки Днестр, а также принимала участие в Ясско-Кишиневской операции. Вероятно, в ходе выполнения поставленных боевых задач и была им утеряна медаль", - написал Данилюк. Известно, что Иван Михайлович прошел всю войну и вернулся в родной город Шахты, Ростовской области. Скончался он в 1965 году. Далее поисковикам из России удалось найти сначала правнука, а потом и внучку героя. "К нашему удивлению внучка, Людмила Ивановна, проживает в городе Кишинев. Связавшись с ней и услышав в ее голосе неописуемую радость стало ясно, что для этой семьи награда деда станет священной реликвией", - уточнил поисковик.В заключение рассказа Данилюк выразил благодарность коллегам из разных стран, а также администрации города Бендеры. На фотографии Игнат Михайлович со своими боевыми товарищами, на груди у него та самая медаль. С большой долей вероятности это фото сделано в 1944 году именно в наших краях.

https://ru.sputnik.md/20210624/medal-geroya-vozvraschaetsya-moldova-irkutsk-35242395.html

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в молдове, бендеры, великая отечественная война