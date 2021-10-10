https://ru.sputnik.md/20211010/kakoy-mozhet-okazatsya-tsena-rossiyskiy-prirodnyy-gaz-moldova-45403842.html

Какой может оказаться цена на российский природный газ для Молдовы

Какой может оказаться цена на российский природный газ для Молдовы

Эксперт прокомментировал ход переговоров на газ и какой может оказаться цена на голубое топливо для Молдовы на 2022 год

2021-10-10T17:00+0300

2021-10-10T17:00+0300

2021-10-10T17:00+0300

радио

в молдове

переговоры

газпром

цена на газ

природный газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/0a/45403790_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7a5833b9d8327f69d0fd7dc9c7b02fce.jpg

Шансы сохранить комфортный контракт для Молдовы по газу есть. Такое мнение озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Предыдущий контракт по газу был для Молдовы довольно комфортным, потому что он имел уникальное ценообразование. То есть летом привязка была к спотовым рынкам, потому что в этот период года цены там ниже. А зимой же, наоборот, когда цены на спотах растут, спотовая привязка отменялась и шла к цене на нефтепродукты. Это позволяло Молдове в среднем по году получать довольно дешевый газ, – заявил Юшков.По его словам, нынешний контракт на месяц, по сути, обычный краткосрочный контракт. Как считает Юшков, в этом плане Молдова неприятно для себя протестировала систему краткосрочных контрактов, которую европейцы всегда пытались развивать. По его мнению, возможно, в переговорах о стоимости газа для страны стороны ведут торг о точке сдачи-приемки, поэтому "Газпром" может настаивать на подписании дополнительных соглашений к контракту, либо, если подписывается новый договор, на обозначении точки сдачи-приемки, которые предполагают, что газ в долгосрочной перспективе пойдет в обход Украины."Венгрия подписала, и теперь газ они получают со стороны Сербии и Австрии. И, может быть, такой же диалог ведется с Молдовой. Может "Газпром" хочет, чтобы точка сдачи-приемки была не на северо-востоке – со стороны основной территории Украины, а с юга. При этом тогда надо еще договариваться, чтобы газ гарантированно прокачивали в том числе на территорию Приднестровья. Сейчас Приднестровье автоматически получает газ, так как там проходит начало газопровода", – рассказал аналитик.Эксперт пояснил, что если закачивать газ с юга, тогда не все так очевидно, что Приднестровье будет тоже получать газ. Возможно, именно вокруг этого вопроса и идут переговоры, и стороны никак не могут достигнуть компромисса. По его мнению, у Молдовы есть большие шансы сохранить прежнюю структуру контракта при двойной системе ценообразования: летом – к споту, зимой – к нефтепродуктам."Это было удобно и для Молдовы, и для "Газпрома", который тоже не особо терял в ценах, поскольку стоимость поставляемого в Молдову газа была выше, чем для белорусов, но ниже, чем для Западной Европы... Я думаю, что шансы сохранить комфортный контракт для Молдовы по газу есть. Здесь, скорее, вопрос тонкостей и деталей", – заключил собеседник.Напомним, действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

в молдове, переговоры, газпром, цена на газ, природный газ, видео