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Катанэ: по логике властей задержать можно и Майю Санду

Катанэ: по логике властей задержать можно и Майю Санду

Аналитик оценил характер ареста генерального прокурора Молдовы, усомнился в предъявляемых ему обвинениях и напомнил, что в таком случае на бывшего министра... 10.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-10T08:00+0300

2021-10-10T08:00+0300

2021-10-10T09:28+0300

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Катанэ: по логике властей задержать можно и Майю Санду Катанэ: по логике властей задержать можно и Майю Санду

"Действия властей и арест генерального прокурора Александра Стояногло имеют политическую подоплеку, и это никак не связано с какой-то виновностью Стояногло. Если власть хотела его сместить, то она могла бы не организовывать арест. Вероятно, таким образом хотели придать убедительности его смещению", - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик и эксперт в области права Виталий Катанэ.Поскольку без уголовного дела, продолжил Катанэ, у граждан возник бы вопрос о причине его снятия, и арест стал такой причиной. Сейчас обвинения генпрокурора в том, что он проголосовал за что-то там в парламенте и что-то сделал, выглядят неубедительно, поскольку пока голоса в парламенте Молдовы не являются основанием для уголовного преследования."Наоборот, у депутатов есть иммунитет. Надо смотреть по делу, чем оно продолжится. Если продолжения не будет, тогда очевидно, что это беспредел власти. Любой юрист скажет, что за голос в парламенте никого нельзя преследовать. Но если рассуждать иначе, то уголовные дела нужно заводить против многих – и против министра разных правительств Майи Санду, которая голосовала в парламенте в ситуации с аэропортом и кражей миллиарда", - заключил эксперт в области права.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

утро на sputnik’e, подкасты, аудио, александр стояногло