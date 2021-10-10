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Где в Кишиневе 10 октября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 10 октября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 10 октября находятся мобильные пункты вакцинации
2021-10-10T09:50+0300
2021-10-10T09:51+0300
коронавирус
в молдове
кишинев
молдова
вакцинация
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КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в воскресенье, 10 октября, до 18.00.Троллейбус направится в сектор Буюканы, на улицу Каля Ешилор, к парку "Алунелул".Автобус будет располагаться на улице Армянской, у входа в Центральный рынок.Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 11 октябряТроллейбус направят в сектор Ботаника, на улицу Сармизиджетуса, возле завода Giuvaier.Автобус будет располагаться в Колонице, на улице Гиппократ, 3, у Центра здоровья.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
https://ru.sputnik.md/20210930/rossia-vaktsina-koronavirus-45170871.html
https://ru.sputnik.md/20211008/moldavskie-sertifikaty-o-vaktsinatsii-priznali-v-velikobritanii-45365554.html
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация

Где в Кишиневе 10 октября находятся мобильные пункты вакцинации

09:50 10.10.2021 (обновлено: 09:51 10.10.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausAu fost lansate punctele mobile de vaccinare
Au fost lansate punctele mobile de vaccinare - Sputnik Молдова, 1920, 10.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в воскресенье, 10 октября, до 18.00.
Троллейбус направится в сектор Буюканы, на улицу Каля Ешилор, к парку "Алунелул".
Автобус будет располагаться на улице Армянской, у входа в Центральный рынок.

Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 11 октября

Троллейбус направят в сектор Ботаника, на улицу Сармизиджетуса, возле завода Giuvaier.
Автобус будет располагаться в Колонице, на улице Гиппократ, 3, у Центра здоровья.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.
В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
Green Pass - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
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