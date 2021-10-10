https://ru.sputnik.md/20211010/kofe-moloko-kartoshka-myaso-vrach-produkty-nelzya-sochetat-45392925.html
Кофе и молоко, картошка и мясо – врач назвала продукты, которые нельзя сочетать
Кофе и молоко, картошка и мясо – врач назвала продукты, которые нельзя сочетать
Кофе и молоко, картошка и мясо – врач назвала продукты, которые нельзя сочетать
2021-10-10T08:55+0300
2021-10-10T08:55+0300
2021-10-10T09:20+0300
здоровье
молоко
картофель
мясо
диетолог
кофе
правильное питание
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КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. Некоторые привычные сочетания продуктов могут оказаться вредными для организма и доставлять дискомфорт. Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik рассказала, к чему может привести неправильное сочетание продуктов.Мясо с картошкой, помидоры с огурцами, кофе с молоком. Знакомые с детства сочетания продуктов могут оказаться вредными для пищеварения. Многие люди ощущают дискомфорт после еды и сталкиваются с нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта именно из-за несовместимости некоторых привычных блюд или их ингредиентов, отметила Соломатина."Многие плохо переносят мясо с картошкой или с макаронами. Этому есть обоснование: мясо — продукт, который переваривается в желудке, требует соляной кислоты, а вот крахмалистым продуктам в желудке делать нечего (переваривание таких продуктов происходит главным образом в кишечнике. — Прим. ред.)", — сказала она.По той же причине есть люди, которым противопоказаны пельмени, манты, лазанья и другие блюда из теста и мяса. Плохо сочетаются определенные овощи, продолжила она. Например, не стоит злоупотреблять салатом из помидоров с огурцами.Специалист не советует также пить много кофе с молоком из-за особенностей химического состава этих продуктов."Если одну чашечку выпить — ничего такого не произойдет. Если в больших количествах, то кофе, как и крепкий чай, будет связываться с белками молока, и это затруднит пищеварение", — объяснила Соломатина.
https://ru.sputnik.md/20211009/uchenye-ozhirenie-smertnost-covid-19-45355483.html
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молоко, картофель, мясо, диетолог, кофе, правильное питание
Кофе и молоко, картошка и мясо – врач назвала продукты, которые нельзя сочетать
08:55 10.10.2021 (обновлено: 09:20 10.10.2021)
Некоторые продукты могут доставлять дискомфорт из-за неверного их сочетания.
КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik.
Некоторые привычные сочетания продуктов могут оказаться вредными для организма и доставлять дискомфорт. Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik
рассказала, к чему может привести неправильное сочетание продуктов.
Мясо с картошкой, помидоры с огурцами, кофе с молоком. Знакомые с детства сочетания продуктов могут оказаться вредными для пищеварения. Многие люди ощущают дискомфорт после еды и сталкиваются с нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта именно из-за несовместимости некоторых привычных блюд или их ингредиентов, отметила Соломатина.
"Многие плохо переносят мясо с картошкой или с макаронами. Этому есть обоснование: мясо — продукт, который переваривается в желудке, требует соляной кислоты, а вот крахмалистым продуктам в желудке делать нечего (переваривание таких продуктов происходит главным образом в кишечнике. — Прим. ред.)", — сказала она.
По той же причине есть люди, которым противопоказаны пельмени, манты, лазанья и другие блюда из теста и мяса. Плохо сочетаются определенные овощи, продолжила она. Например, не стоит злоупотреблять салатом из помидоров с огурцами.
"Помидоры с огурцами многие тоже не рекомендуют. Но здесь все индивидуально, и салат (из огурцов с помидорами. — Прим. ред.) в адекватном количестве многие едят и прекрасно себя чувствуют" — добавила Соломатина.
Специалист не советует также пить много кофе с молоком из-за особенностей химического состава этих продуктов.
"Если одну чашечку выпить — ничего такого не произойдет. Если в больших количествах, то кофе, как и крепкий чай, будет связываться с белками молока, и это затруднит пищеварение", — объяснила Соломатина.