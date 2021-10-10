https://ru.sputnik.md/20211010/komrat-protest-podderzhku-stoyanoglo-45402590.html

В Комрате проходит протест в поддержку Стояногло

В Комрате проходит протест в поддержку Стояногло

В Комрате проходит протест в поддержку Стояногло

2021-10-10T16:00+0300

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2021-10-10T16:00+0300

общество

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комрат

гагаузия

протест

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КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. В Комрате проходит протест в поддержку отстраненного и находящегося под домашним арестом генпрокурора Александра Стояногло. Участники акции считают, что уголовное дело Стояногло - политический заказ. Ттакже собравшиеся заявляют, что в ситуации вокруг Генпрокуратуры в целом происходит беззаконие. Ранее о проведении протеста объявил депутат Народного собрания Гагаузии Виктор Петров. Напомним, в воскресенье в Кишиневе прошел массовый протест оппозиции. Собравшиеся выступили в поддержку Александра Стояногло. Также протестующие выразили недовольство действиями президента Майи Санду и правящей партии PAS, которые не приводят к улучшению уровня жизни.

https://ru.sputnik.md/20211009/ombudsmen-schitaet-chto-pravo-stoyanoglo-na-zaschitu-bylo-narusheno-45387246.html

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комрат

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2021

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, комрат, гагаузия, протест