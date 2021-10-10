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В Комрате проходит протест в поддержку Стояногло
В Комрате проходит протест в поддержку Стояногло
В Комрате проходит протест в поддержку Стояногло
2021-10-10T16:00+0300
2021-10-10T16:00+0300
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КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. В Комрате проходит протест в поддержку отстраненного и находящегося под домашним арестом генпрокурора Александра Стояногло. Участники акции считают, что уголовное дело Стояногло - политический заказ. Ттакже собравшиеся заявляют, что в ситуации вокруг Генпрокуратуры в целом происходит беззаконие. Ранее о проведении протеста объявил депутат Народного собрания Гагаузии Виктор Петров. Напомним, в воскресенье в Кишиневе прошел массовый протест оппозиции. Собравшиеся выступили в поддержку Александра Стояногло. Также протестующие выразили недовольство действиями президента Майи Санду и правящей партии PAS, которые не приводят к улучшению уровня жизни.
https://ru.sputnik.md/20211009/ombudsmen-schitaet-chto-pravo-stoyanoglo-na-zaschitu-bylo-narusheno-45387246.html
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в молдове, молдова, комрат, гагаузия, протест

В Комрате проходит протест в поддержку Стояногло

16:00 10.10.2021
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© Sputnik / OsmatescoГагаузия
Гагаузия - Sputnik Молдова, 1920, 10.10.2021
© Sputnik / Osmatesco
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Еще одна акция протеста проходит в воскресенье.
КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. В Комрате проходит протест в поддержку отстраненного и находящегося под домашним арестом генпрокурора Александра Стояногло.
Участники акции считают, что уголовное дело Стояногло - политический заказ. Ттакже собравшиеся заявляют, что в ситуации вокруг Генпрокуратуры в целом происходит беззаконие.
Ранее о проведении протеста объявил депутат Народного собрания Гагаузии Виктор Петров.
Напомним, в воскресенье в Кишиневе прошел массовый протест оппозиции. Собравшиеся выступили в поддержку Александра Стояногло. Также протестующие выразили недовольство действиями президента Майи Санду и правящей партии PAS, которые не приводят к улучшению уровня жизни.
Александр Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 09.10.2021
Общество
Омбудсмен считает, что право Стояногло на защиту было нарушено
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