https://ru.sputnik.md/20211010/komrat-protest-podderzhku-stoyanoglo-45402590.html
В Комрате проходит протест в поддержку Стояногло
В Комрате проходит протест в поддержку Стояногло
В Комрате проходит протест в поддержку Стояногло
2021-10-10T16:00+0300
2021-10-10T16:00+0300
2021-10-10T16:00+0300
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КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. В Комрате проходит протест в поддержку отстраненного и находящегося под домашним арестом генпрокурора Александра Стояногло. Участники акции считают, что уголовное дело Стояногло - политический заказ. Ттакже собравшиеся заявляют, что в ситуации вокруг Генпрокуратуры в целом происходит беззаконие. Ранее о проведении протеста объявил депутат Народного собрания Гагаузии Виктор Петров. Напомним, в воскресенье в Кишиневе прошел массовый протест оппозиции. Собравшиеся выступили в поддержку Александра Стояногло. Также протестующие выразили недовольство действиями президента Майи Санду и правящей партии PAS, которые не приводят к улучшению уровня жизни.
https://ru.sputnik.md/20211009/ombudsmen-schitaet-chto-pravo-stoyanoglo-na-zaschitu-bylo-narusheno-45387246.html
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в молдове, молдова, комрат, гагаузия, протест
В Комрате проходит протест в поддержку Стояногло
Еще одна акция протеста проходит в воскресенье.
КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. В Комрате проходит протест в поддержку отстраненного и находящегося под домашним арестом генпрокурора Александра Стояногло.
Участники акции считают, что уголовное дело Стояногло - политический заказ. Ттакже собравшиеся заявляют, что в ситуации вокруг Генпрокуратуры в целом происходит беззаконие.
Ранее о проведении протеста объявил депутат Народного собрания Гагаузии Виктор Петров.
Напомним, в воскресенье в Кишиневе прошел массовый протест оппозиции. Собравшиеся выступили в поддержку Александра Стояногло. Также протестующие выразили недовольство действиями президента Майи Санду и правящей партии PAS, которые не приводят к улучшению уровня жизни.