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Крупный пожар в Кишиневе: задействовали девять экипажей спасателей
Крупный пожар в Кишиневе: задействовали девять экипажей спасателей
Крупный пожар в Кишиневе: задействовали девять экипажей спасателей
2021-10-10T11:43+0300
2021-10-10T11:43+0300
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КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. Мощный пожар произошел утром в Кишиневе, на улице Индустриальная, 59/1. Об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. По данным спасателей, возгорание зафиксировали в 09.43. На место были отправлены девять пожарных расчетов и 40 спасателей. "Прибыв на место, пожарные установили, что горит 200 квадратных метров склада, на котором хранятся старые телевизоры, компьютеры, а также краска", - говорится в сообщении ГИЧС. Благодаря оперативному вмешательству пламя не распространилось на соседние помещения, а также удалось спасти некоторые ценности. В результате пожара никто не пострадал. Спасатели продолжают работать на месте происшествия. Все обстоятельства пожара выясняются.
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в молдове, кишинев, молдова, пожар
Крупный пожар в Кишиневе: задействовали девять экипажей спасателей
11:43 10.10.2021 (обновлено: 12:14 10.10.2021)
В воскресенье утром крупный склад охватило огнем.
КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. Мощный пожар произошел утром в Кишиневе, на улице Индустриальная, 59/1. Об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.
По данным спасателей, возгорание зафиксировали в 09.43. На место были отправлены девять пожарных расчетов и 40 спасателей.
"Прибыв на место, пожарные установили, что горит 200 квадратных метров склада, на котором хранятся старые телевизоры, компьютеры, а также краска", - говорится в сообщении ГИЧС.
Благодаря оперативному вмешательству пламя не распространилось на соседние помещения, а также удалось спасти некоторые ценности.
В результате пожара никто не пострадал. Спасатели продолжают работать на месте происшествия. Все обстоятельства пожара выясняются.