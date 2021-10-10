https://ru.sputnik.md/20211010/krupnyy-pozhar-kishineve-zadeystvovali-devyat-ekipazhey-spasateley-45396687.html

Крупный пожар в Кишиневе: задействовали девять экипажей спасателей

Крупный пожар в Кишиневе: задействовали девять экипажей спасателей

Крупный пожар в Кишиневе: задействовали девять экипажей спасателей

2021-10-10T11:43+0300

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КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. Мощный пожар произошел утром в Кишиневе, на улице Индустриальная, 59/1. Об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. По данным спасателей, возгорание зафиксировали в 09.43. На место были отправлены девять пожарных расчетов и 40 спасателей. "Прибыв на место, пожарные установили, что горит 200 квадратных метров склада, на котором хранятся старые телевизоры, компьютеры, а также краска", - говорится в сообщении ГИЧС. Благодаря оперативному вмешательству пламя не распространилось на соседние помещения, а также удалось спасти некоторые ценности. В результате пожара никто не пострадал. Спасатели продолжают работать на месте происшествия. Все обстоятельства пожара выясняются.

https://ru.sputnik.md/20211007/pozhar-selo-moldova-45327648.html

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в молдове, кишинев, молдова, пожар