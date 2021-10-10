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Крушение самолета в Татарстане: 16 человек погибли, есть раненые
Крушение самолета в Татарстане: 16 человек погибли, есть раненые
Один из спасенных находится в крайне тяжелом состоянии. 10.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-10T11:17+0300
2021-10-10T11:46+0300
россия
крушение
самолет
жертвы
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КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. В Татарстане совершил жесткую посадку самолет L-410 с парашютистами на борту, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах.На борту самолета находились 23 человека. По предварительной информации, 16 человек погибли, в их числе двое пилотов. Спасатели вытащили из самолета семерых пострадавших, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.L410 — двухмоторный самолет для региональных линий. Машину в конце 1960-х разработало чехословацкое предприятие Let. Коммерческая эксплуатация самолета началась в 1973 году.
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крушение, самолет, жертвы

Крушение самолета в Татарстане: 16 человек погибли, есть раненые

11:17 10.10.2021 (обновлено: 11:46 10.10.2021)
321
© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкКрушение самолета L-410 под Мензелинском
Крушение самолета L-410 под Мензелинском - Sputnik Молдова, 1920, 10.10.2021
© Пресс-служба МЧС РФ
/
Перейти в фотобанк
Один из спасенных находится в крайне тяжелом состоянии.
КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. В Татарстане совершил жесткую посадку самолет L-410 с парашютистами на борту, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах.
На борту самолета находились 23 человека. По предварительной информации, 16 человек погибли, в их числе двое пилотов. Спасатели вытащили из самолета семерых пострадавших, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.
L410 — двухмоторный самолет для региональных линий. Машину в конце 1960-х разработало чехословацкое предприятие Let. Коммерческая эксплуатация самолета началась в 1973 году.
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