https://ru.sputnik.md/20211010/krushenie-samolet-tatarstan-16-chelovek-pogibli-45395882.html

Крушение самолета в Татарстане: 16 человек погибли, есть раненые

Крушение самолета в Татарстане: 16 человек погибли, есть раненые

Один из спасенных находится в крайне тяжелом состоянии. 10.10.2021, Sputnik Молдова

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россия

крушение

самолет

жертвы

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КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. В Татарстане совершил жесткую посадку самолет L-410 с парашютистами на борту, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах.На борту самолета находились 23 человека. По предварительной информации, 16 человек погибли, в их числе двое пилотов. Спасатели вытащили из самолета семерых пострадавших, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.L410 — двухмоторный самолет для региональных линий. Машину в конце 1960-х разработало чехословацкое предприятие Let. Коммерческая эксплуатация самолета началась в 1973 году.

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

крушение, самолет, жертвы