https://ru.sputnik.md/20211010/litvinenko-protest-kishinev-kazhdyy-imeet-pravo-na-protest-45399025.html

Литвиненко - о митинге в Кишиневе: каждый имеет право на протест

Литвиненко - о митинге в Кишиневе: каждый имеет право на протест

Литвиненко - о протесте в Кишиневе: каждый имеет право на протест

2021-10-10T13:31+0300

2021-10-10T13:31+0300

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в молдове

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молдова

серджиу литвиненко

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КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. Министр юстиции Сержиу Литвиненко прокомментировал протест, который проходит в Кишиневе. По его словам, каждый имеет право протестовать, даже те, "кто не хочет бороться с коррупцией". В то же время Литвиненко уверен, что большинство граждан Молдовы придерживаются иного мнения, нежели те, кто пришел на протест. "Они хотят, чтобы воры остались в тюрьме. Вне зависимости от статуса вора и того, сколько денег у него в кармане. Следовательно, уважая права тех немногих, кто хочет, чтобы воров оставили в покое или чтобы они продолжали воровать, борьба с коррупцией должна продолжаться. И так будет дальше", - написал Литвиненко на свой странице в Facebook. Напомним, в воскресенье в Кишиневе проходит массовый протест оппозиции. Собравшиеся выступили в поддержку отстраненного генпрокурора Александра Стояногло. Также протестующие выразили недовольство действиями президента Майи Санду и правящей партии PAS, которые не приводят к улучшению уровня жизни.

https://ru.sputnik.md/20211010/protestuyuschie-kishineve-gagauzii-takzhe-sobiraetsya-bolshoy-miting-45397679.html

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в молдове, кишинев, молдова, серджиу литвиненко