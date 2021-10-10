Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211010/litvinenko-protest-kishinev-kazhdyy-imeet-pravo-na-protest-45399025.html
Литвиненко - о митинге в Кишиневе: каждый имеет право на протест
Литвиненко - о митинге в Кишиневе: каждый имеет право на протест
Литвиненко - о протесте в Кишиневе: каждый имеет право на протест
2021-10-10T13:31+0300
2021-10-10T13:37+0300
общество
в молдове
кишинев
молдова
серджиу литвиненко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/06/43689298_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ee71ed8d193136de3e6bc15c82880c4e.jpg
КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. Министр юстиции Сержиу Литвиненко прокомментировал протест, который проходит в Кишиневе. По его словам, каждый имеет право протестовать, даже те, "кто не хочет бороться с коррупцией". В то же время Литвиненко уверен, что большинство граждан Молдовы придерживаются иного мнения, нежели те, кто пришел на протест. "Они хотят, чтобы воры остались в тюрьме. Вне зависимости от статуса вора и того, сколько денег у него в кармане. Следовательно, уважая права тех немногих, кто хочет, чтобы воров оставили в покое или чтобы они продолжали воровать, борьба с коррупцией должна продолжаться. И так будет дальше", - написал Литвиненко на свой странице в Facebook. Напомним, в воскресенье в Кишиневе проходит массовый протест оппозиции. Собравшиеся выступили в поддержку отстраненного генпрокурора Александра Стояногло. Также протестующие выразили недовольство действиями президента Майи Санду и правящей партии PAS, которые не приводят к улучшению уровня жизни.
https://ru.sputnik.md/20211010/protestuyuschie-kishineve-gagauzii-takzhe-sobiraetsya-bolshoy-miting-45397679.html
кишинев
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/06/43689298_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_b51734ea5b5d27efc9a4e4940c125071.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, кишинев, молдова, серджиу литвиненко

Литвиненко - о митинге в Кишиневе: каждый имеет право на протест

13:31 10.10.2021 (обновлено: 13:37 10.10.2021)
300
© Photo : Miroslav RotariПремьер-министр и члены нового правительства Молдовы приняли присягу
Премьер-министр и члены нового правительства Молдовы приняли присягу - Sputnik Молдова, 1920, 10.10.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Глава Минюста считает, что большинство граждан страны желают продолжения борьбы с коррупцией.
КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. Министр юстиции Сержиу Литвиненко прокомментировал протест, который проходит в Кишиневе.
По его словам, каждый имеет право протестовать, даже те, "кто не хочет бороться с коррупцией". В то же время Литвиненко уверен, что большинство граждан Молдовы придерживаются иного мнения, нежели те, кто пришел на протест.
"Они хотят, чтобы воры остались в тюрьме. Вне зависимости от статуса вора и того, сколько денег у него в кармане. Следовательно, уважая права тех немногих, кто хочет, чтобы воров оставили в покое или чтобы они продолжали воровать, борьба с коррупцией должна продолжаться. И так будет дальше", - написал Литвиненко на свой странице в Facebook.
Напомним, в воскресенье в Кишиневе проходит массовый протест оппозиции. Собравшиеся выступили в поддержку отстраненного генпрокурора Александра Стояногло. Также протестующие выразили недовольство действиями президента Майи Санду и правящей партии PAS, которые не приводят к улучшению уровня жизни.
В Кишиневе проходят массовые протесты оппозиции - Sputnik Молдова, 1920, 10.10.2021
Общество
Протестующие в Кишиневе: в Гагаузии также собирается большой митинг
12:36
373
6
100002
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:16Антиковидные беспорядки в Риме – полиция задержала 12 человек
13:49Протест в Кишиневе завершен: организаторы зачитали резолюцию
13:31Литвиненко - о митинге в Кишиневе: каждый имеет право на протест
13:08Еда от депрессии – ученые готовятся представить новый тип продуктов питания
12:36Протестующие в Кишиневе: в Гагаузии также собирается большой митинг
12:27В Чехии прошли выборы – победила коалиция
11:58В Кишиневе проходят массовые протесты оппозиции
11:43Крупный пожар в Кишиневе: задействовали девять экипажей спасателей
11:17Крушение самолета в Татарстане: 16 человек погибли, есть раненые
10:45Молдавский боец Александр Романов добился еще одной победы в UFC
10:20Специалисты рассказали, как восстановить память после COVID-19
09:50Где в Кишиневе 10 октября находятся мобильные пункты вакцинации
09:23Один из заместителей генпрокурора подал в отставку: в чем причина
08:55Кофе и молоко, картошка и мясо – врач назвала продукты, которые нельзя сочетать
08:27Пока все спали: горькое поражение Молдовы, отставка канцлера и смерть в Большом
08:00Катанэ: по логике властей задержать можно и Майю Санду
07:30Полиция выступила с рекомендациями перед протестами в воскресенье
07:00Самый точный прогноз погоды: ночные заморозки крепчают
00:01Погодные рекорды в Молдове 10 октября
ВчераМолдавский борец выиграл золото Чемпионата мира в Осло