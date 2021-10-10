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Молдавский боец Александр Романов добился еще одной победы в UFC
Молдавский боец Александр Романов добился еще одной победы в UFC
Молдавский боец Александр Романов добился еще одной победы в UFC
2021-10-10T10:45+0300
2021-10-10T10:45+0300
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КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. Молдавский боец из Комрата выиграл в очередном бою UFC.Поединок состоялся в Лас-Вегасе против американца Джареда Вандера. Фаворитом боя считался именно Романов.Бой закончился досрочно в связи с техническим нокаутом. Эта победа стала четвертой в UFC для отечественного спортсмена. "Непобежденный Кинг-Конг одерживает четвертую победу в сильнейшем мировом промоушене UFC. Александр вместе с командой уже больше месяца находится в Америке, здесь он постоянно проводит свои сборы перед боями. Усердные тренировки дают свои плоды. После неприятной травмы, которую он получил в последнем бою, врывается в Октагон и еще раз доказывает, что он лучший", - написал на своей странице в Facebook тренер Эдуард Кеся. Александр Романов провел 15 боев за свою карьеру и все выиграл.
https://ru.sputnik.md/20210728/moldavskiy-king-kong-borets-komrata-pokoryaet-ufc-43322609.html
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в мире, молдова

Молдавский боец Александр Романов добился еще одной победы в UFC

10:45 10.10.2021
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© Photo : UFCAlexandr Romanov
Alexandr Romanov - Sputnik Молдова, 1920, 10.10.2021
© Photo : UFC
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Очередной успешный поединок бойца из Комрата состоялся в Лас-Вегасе.
КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. Молдавский боец из Комрата выиграл в очередном бою UFC.
Поединок состоялся в Лас-Вегасе против американца Джареда Вандера. Фаворитом боя считался именно Романов.
Бой закончился досрочно в связи с техническим нокаутом. Эта победа стала четвертой в UFC для отечественного спортсмена.
"Непобежденный Кинг-Конг одерживает четвертую победу в сильнейшем мировом промоушене UFC. Александр вместе с командой уже больше месяца находится в Америке, здесь он постоянно проводит свои сборы перед боями. Усердные тренировки дают свои плоды. После неприятной травмы, которую он получил в последнем бою, врывается в Октагон и еще раз доказывает, что он лучший", - написал на своей странице в Facebook тренер Эдуард Кеся.
Александр Романов провел 15 боев за свою карьеру и все выиграл.
Александр Романов - Sputnik Молдова, 1920, 28.07.2021
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Молдавский Кинг-Конг: борец из Комрата покоряет UFC
28 июля, 11:35
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