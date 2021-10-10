https://ru.sputnik.md/20211010/moldavskiy-boets-aleksandr-romanov-dobilsya-esche-odnoy-pobedy-ufc-45394973.html
Молдавский боец Александр Романов добился еще одной победы в UFC
Молдавский боец Александр Романов добился еще одной победы в UFC
Молдавский боец Александр Романов добился еще одной победы в UFC
2021-10-10T10:45+0300
2021-10-10T10:45+0300
2021-10-10T10:45+0300
спорт
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КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. Молдавский боец из Комрата выиграл в очередном бою UFC.Поединок состоялся в Лас-Вегасе против американца Джареда Вандера. Фаворитом боя считался именно Романов.Бой закончился досрочно в связи с техническим нокаутом. Эта победа стала четвертой в UFC для отечественного спортсмена. "Непобежденный Кинг-Конг одерживает четвертую победу в сильнейшем мировом промоушене UFC. Александр вместе с командой уже больше месяца находится в Америке, здесь он постоянно проводит свои сборы перед боями. Усердные тренировки дают свои плоды. После неприятной травмы, которую он получил в последнем бою, врывается в Октагон и еще раз доказывает, что он лучший", - написал на своей странице в Facebook тренер Эдуард Кеся. Александр Романов провел 15 боев за свою карьеру и все выиграл.
https://ru.sputnik.md/20210728/moldavskiy-king-kong-borets-komrata-pokoryaet-ufc-43322609.html
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Юлия Липовая
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в мире, молдова
Молдавский боец Александр Романов добился еще одной победы в UFC
Очередной успешный поединок бойца из Комрата состоялся в Лас-Вегасе.
КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. Молдавский боец из Комрата выиграл в очередном бою UFC.
Поединок состоялся в Лас-Вегасе против американца Джареда Вандера. Фаворитом боя считался именно Романов.
Бой закончился досрочно в связи с техническим нокаутом. Эта победа стала четвертой в UFC для отечественного спортсмена.
"Непобежденный Кинг-Конг одерживает четвертую победу в сильнейшем мировом промоушене UFC. Александр вместе с командой уже больше месяца находится в Америке, здесь он постоянно проводит свои сборы перед боями. Усердные тренировки дают свои плоды. После неприятной травмы, которую он получил в последнем бою, врывается в Октагон и еще раз доказывает, что он лучший", - написал на своей странице в Facebook тренер Эдуард Кеся.
Александр Романов провел 15 боев за свою карьеру и все выиграл.