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https://ru.sputnik.md/20211010/nazvan-napitok-oblegchayuschiy-boli-pri-artrite-45365873.html
Назван напиток, облегчающий боли при артрите
Назван напиток, облегчающий боли при артрите
Назван напиток, облегчающий боли при артрите
2021-10-10T19:15+0300
2021-10-10T19:15+0300
здоровье
чай
артрит
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КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. Продукты и напитки, обладающие противовоспалительными свойствами или содержащие антиоксиданты, способны уменьшить воспаление при артрите, передают Известия. К таким напиткам относится зеленый чай.В нем есть полифенолы и антиоксиданты — они замедляют скорость повреждения хряща. Кроме того, зеленый чай помогает в похудении, что также способствует снятию давления на суставы.Специалисты также напомнили о необходимости придерживаться здорового питания и есть продукты с низким содержанием холестерина.Остеоартрит чаще развивается у женщин после 40 лет. В тяжелых случаях болезни хрящи изнашиваются до такой степени, что кости начинают тереться друг о друга — это создает неприятные ощущения и может исказить форму сустава.Ранее специалисты пришли к выводу, что рафинированные углеводы могут спровоцировать воспалительные реакции у людей, страдающих артритом, поэтому их употребление необходимо свести к минимуму.Кроме того, пациентам с различными формами артрита не рекомендуется пить газированные напитки, кофе с добавками, фруктовые соки и даже сладкий чай из-за большого количества переработанных сахаров в составе. Также очень важно избегать употребления слишком большого количества насыщенных жиров.
https://ru.sputnik.md/20210209/proschay-artrit-eti-produkty-oceni-polezny-dlya-sustavov-28229809.html
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чай, артрит

Назван напиток, облегчающий боли при артрите

19:15 10.10.2021
475
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОткрытие выставки "Чай в Европе. От экзотики до традиции"
Открытие выставки Чай в Европе. От экзотики до традиции - Sputnik Молдова, 1920, 10.10.2021
© Sputnik / Алексей Даничев
/
Перейти в фотобанк
Также этот напиток помогает в похудении, что способствует в том числе снятию давления на суставы.
КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. Продукты и напитки, обладающие противовоспалительными свойствами или содержащие антиоксиданты, способны уменьшить воспаление при артрите, передают Известия. К таким напиткам относится зеленый чай.
В нем есть полифенолы и антиоксиданты — они замедляют скорость повреждения хряща. Кроме того, зеленый чай помогает в похудении, что также способствует снятию давления на суставы.
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Прощай, артрит: какие продукты полезны для суставов
9 февраля, 04:00
109789
Специалисты также напомнили о необходимости придерживаться здорового питания и есть продукты с низким содержанием холестерина.
Остеоартрит чаще развивается у женщин после 40 лет. В тяжелых случаях болезни хрящи изнашиваются до такой степени, что кости начинают тереться друг о друга — это создает неприятные ощущения и может исказить форму сустава.
Ранее специалисты пришли к выводу, что рафинированные углеводы могут спровоцировать воспалительные реакции у людей, страдающих артритом, поэтому их употребление необходимо свести к минимуму.
Кроме того, пациентам с различными формами артрита не рекомендуется пить газированные напитки, кофе с добавками, фруктовые соки и даже сладкий чай из-за большого количества переработанных сахаров в составе. Также очень важно избегать употребления слишком большого количества насыщенных жиров.
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