https://ru.sputnik.md/20211010/nazvan-napitok-oblegchayuschiy-boli-pri-artrite-45365873.html

Назван напиток, облегчающий боли при артрите

Назван напиток, облегчающий боли при артрите

Назван напиток, облегчающий боли при артрите

2021-10-10T19:15+0300

2021-10-10T19:15+0300

2021-10-10T19:15+0300

здоровье

чай

артрит

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КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. Продукты и напитки, обладающие противовоспалительными свойствами или содержащие антиоксиданты, способны уменьшить воспаление при артрите, передают Известия. К таким напиткам относится зеленый чай.В нем есть полифенолы и антиоксиданты — они замедляют скорость повреждения хряща. Кроме того, зеленый чай помогает в похудении, что также способствует снятию давления на суставы.Специалисты также напомнили о необходимости придерживаться здорового питания и есть продукты с низким содержанием холестерина.Остеоартрит чаще развивается у женщин после 40 лет. В тяжелых случаях болезни хрящи изнашиваются до такой степени, что кости начинают тереться друг о друга — это создает неприятные ощущения и может исказить форму сустава.Ранее специалисты пришли к выводу, что рафинированные углеводы могут спровоцировать воспалительные реакции у людей, страдающих артритом, поэтому их употребление необходимо свести к минимуму.Кроме того, пациентам с различными формами артрита не рекомендуется пить газированные напитки, кофе с добавками, фруктовые соки и даже сладкий чай из-за большого количества переработанных сахаров в составе. Также очень важно избегать употребления слишком большого количества насыщенных жиров.

https://ru.sputnik.md/20210209/proschay-artrit-eti-produkty-oceni-polezny-dlya-sustavov-28229809.html

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чай, артрит