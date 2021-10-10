https://ru.sputnik.md/20211010/odin-zamestiteley-genprokurora-podal-otstavku-chem-prichina-45393066.html

Один из заместителей генпрокурора подал в отставку: в чем причина

Один из заместителей генпрокурора подал в отставку: в чем причина

Один из заместителей генпрокурора подал в отставку: в чем причина

2021-10-10T09:23+0300

2021-10-10T09:23+0300

2021-10-10T09:26+0300

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александр стояногло

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КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. Отстраненный со своей должности заместитель генерального прокурора Молдовы Юрий Перевозник подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.Он отметил, что подал заявление в отставку на днях и оно было принято еще в пятницу. В сообщении на своей странице он объяснил причину ухода. Он добавил, что не согласен с решением Высшего совета прокуроров (ВСП) об отстранении генпрокурора Александра Стояногло и его заместителей, а также полагает, что многие решения были приняты в спешке, без согласования с нормами закона. Также он раскритиковал задержание другого заместителя Стояногло - Руслана Попова."Мы снова наблюдаем бесполезную демонстрацию силы по отношению к заместителю генпрокурора Руслану Попову. Не понимаю смысла лишать его свободы. Не было ни одного весомого мотива. Задержанный не прячется (если бы хотел, думаю, это давно бы он сделал, у него была возможность), его не поймали с поличным, не говоря уже о том, что его личность не нужно устанавливать", - отметил Перевозник.Он считает, что задержание Попова было "превышением меры", как и в случае с генпрокурором. В то же время заместитель генпрокурора призвал прокуроров, ведущих эти дела, остановиться. "Прежде чем действовать, сверьтесь с нормами закона. Если вы не захотите понять, эта бравада обойдется нам очень дорого. Мы все за это заплатим, включая тех, кто думает, что сейчас помогает этому бесплатному спектаклю", — подчеркнул он.Напомним, заместитель генпрокурора Руслан Попов был задержан в субботу, также в его доме и офисе прошли обыски. Генпрокурор Александр Стояногло находится под арестом на 30 дней.

https://ru.sputnik.md/20211009/dpm-dele-stoyanoglo-lyudyam-nuzhna-khoroshaya-zhizn-a-ne-maski-shou-45388606.html

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в молдове, молдова, прокурор, александр стояногло