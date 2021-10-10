https://ru.sputnik.md/20211010/pogodnye-rekordy-v-moldove-10-oktyabrya-45391098.html
Погодные рекорды в Молдове 10 октября
Погодные рекорды в Молдове 10 октября
Погодные рекорды в Молдове 10 октября
2021-10-10T00:01+0300
2021-10-10T00:01+0300
2021-10-10T00:01+0300
молдова
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рекорды
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КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Самый низкий в истории температурный показатель на территории Молдовы 10 октября, когда столбик термометра опустился ниже нулевой отметки, специалисты зафиксировали в конце XIX века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 10 октября 1899 года температура достигла отметки -1,3 градуса по Цельсию.А максимум зарегистрировали в 1997 году. В тот день воздух прогрелся в тени до +28,2 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 6 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 29,5 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся, начиная с 1886 года.
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Юлия Липовая
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молдова, погода, рекорды
Погодные рекорды в Молдове 10 октября
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Самый низкий в истории температурный показатель на территории Молдовы 10 октября, когда столбик термометра опустился ниже нулевой отметки, специалисты зафиксировали в конце XIX века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 10 октября 1899 года температура достигла отметки -1,3 градуса по Цельсию.
А максимум зарегистрировали в 1997 году. В тот день воздух прогрелся в тени до +28,2 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 6 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 29,5 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся, начиная с 1886 года.