https://ru.sputnik.md/20211010/pogodnye-rekordy-v-moldove-10-oktyabrya-45391098.html

Погодные рекорды в Молдове 10 октября

Погодные рекорды в Молдове 10 октября

Погодные рекорды в Молдове 10 октября

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КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Самый низкий в истории температурный показатель на территории Молдовы 10 октября, когда столбик термометра опустился ниже нулевой отметки, специалисты зафиксировали в конце XIX века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 10 октября 1899 года температура достигла отметки -1,3 градуса по Цельсию.А максимум зарегистрировали в 1997 году. В тот день воздух прогрелся в тени до +28,2 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 6 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 29,5 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся, начиная с 1886 года.

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

молдова, погода, рекорды