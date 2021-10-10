Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211010/pogodnye-rekordy-v-moldove-10-oktyabrya-45391098.html
Погодные рекорды в Молдове 10 октября
Погодные рекорды в Молдове 10 октября
Погодные рекорды в Молдове 10 октября
2021-10-10T00:01+0300
2021-10-10T00:01+0300
молдова
погода
рекорды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/05/45269472_0:333:2876:1950_1920x0_80_0_0_0a40b37b59b9b28b562698ec02807a7d.jpg
КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Самый низкий в истории температурный показатель на территории Молдовы 10 октября, когда столбик термометра опустился ниже нулевой отметки, специалисты зафиксировали в конце XIX века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 10 октября 1899 года температура достигла отметки -1,3 градуса по Цельсию.А максимум зарегистрировали в 1997 году. В тот день воздух прогрелся в тени до +28,2 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 6 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 29,5 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся, начиная с 1886 года.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/05/45269472_122:0:2722:1950_1920x0_80_0_0_2b7aef4942fb11566f1b5943d9872419.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
молдова, погода, рекорды

Погодные рекорды в Молдове 10 октября

00:01 10.10.2021
337
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОсень
Осень - Sputnik Молдова, 1920, 10.10.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
Перейти в фотобанк
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Самый низкий в истории температурный показатель на территории Молдовы 10 октября, когда столбик термометра опустился ниже нулевой отметки, специалисты зафиксировали в конце XIX века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 10 октября 1899 года температура достигла отметки -1,3 градуса по Цельсию.
А максимум зарегистрировали в 1997 году. В тот день воздух прогрелся в тени до +28,2 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 6 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 29,5 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся, начиная с 1886 года.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:01Погодные рекорды в Молдове 10 октября
ВчераМолдавский борец выиграл золото Чемпионата мира в Осло
ВчераВино, кино, шато и каракуль
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераЗахарова указала на нарушения на выборах в Германии
ВчераВ квартире в Кишиневе нашли тело молодой женщины
ВчераОбрушение дома в Батуми - спасатели продолжают разбирать завалы
ВчераДПМ - о деле Стояногло: людям нужна хорошая жизнь, а не маски-шоу
ВчераИх стоит знать - лауреаты Нобелевской премии за 2021 год
ВчераОмбудсмен считает, что право Стояногло на защиту было нарушено
ВчераПевец Александр Серов попал в больницу
ВчераКак и почему была создана вторая Молдавская республика – МАССР
ВчераДиабет и алкоголь – врач рассказал, когда можно сделать исключение
ВчераВ каких странах признаны сертификаты COVID-19 из Молдовы
ВчераГромкое задержание, Стамбульская конвенция и рост цен: итоги недели в Молдове
ВчераУченые определили, как ожирение влияет на смертность от COVID-19
ВчераВ Молдове грядет резкое похолодание
ВчераЦели и средства новой серии учений ОДКБ в Таджикистане
ВчераВ Кишиневе появилась "Аллея лицеистов"
ВчераТрагедия в Батуми: число смертей растет, в Грузии объявлен день траура