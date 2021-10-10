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Пока все спали: горькое поражение Молдовы, отставка канцлера и смерть в Большом
Пока все спали: горькое поражение Молдовы, отставка канцлера и смерть в Большом
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире. 10.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-10T08:27+0300
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КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. Сборная Молдовы по футболу уступила команде Дании в матче квалификации чемпионата мира - 2022. Игра, проходившая на стадионе "Зимбру", закончилась со счетом 0:4 в пользу Дании. Голы забили Андреас Ольсен на 23-й минуте, с пенальти забил Симон Кьер на 34-й, Кристиан Нергор - на 39-й минуте и на 44-й отличился Йоаким Мехле.Следующая игра сборной Молдовы пройдет 12 октября против сборной Израиля.Канцлер Австрии объявил об отставкеСебастьян Курц объявил, что уходит в отставку с поста канцлера Австрии, передает РИА Новости. Причиной стало начатое расследование антикоррупционной прокуратуры против него."Сейчас необходимы стабильные отношения, поэтому, чтобы разрешить патовую ситуацию, избежать хаоса и обеспечить стабильность, я хочу отойти в сторону. Я попросил команду Народной партии обязательно продолжить работу. Как председатель партии, я предложил федеральному президенту (главу МИД Австрии - ред.) Александера Шалленберга в качестве нового руководителя правительства", - заявил Курц.Он добавил, что это решение далось ему нелегко. Уходя с поста канцлера, Курц остается председателем партии и лидером фракции в парламенте.Ранее прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений подтвердила, что ведет расследование в отношении Курца и нескольких его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве. Со стороны оппозиции звучали призывы об отставке канцлера. Сам Курц отверг подозрения в пособничестве взяточничеству.Смерть актера в Большом театреВо время постановки "Садко" в Большом театре в Москве артиста миманса придавило декорациями, передает РИА Новости. По словам очевидцев, актер не успел отойти, когда они спускались сверху на сцену. В результате трагического происшествия актер скончался, ему было 37 лет. Спектакль тут же был остановлен, зрителей попросили выйти из зала.Следственный комитет России начал доследственную проверку. В театре подчеркнули, что оказывают все необходимое содействие.
https://ru.sputnik.md/20210923/obyavlen-rasshirennyy-sostav-sbornoy-moldovy-na-osennie-matchi-otbora-na-chm-2022-44987141.html
https://ru.sputnik.md/20201105/vedomstvo-austria-po-borbe-s-terrorizmom-zhdet-modernizatsiya-32339542.html
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Пока все спали: горькое поражение Молдовы, отставка канцлера и смерть в Большом

08:27 10.10.2021 (обновлено: 09:23 10.10.2021)
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© Photo : FMFМатч молдова - дания
Матч молдова - дания - Sputnik Молдова, 1920, 10.10.2021
© Photo : FMF
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.
КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. Сборная Молдовы по футболу уступила команде Дании в матче квалификации чемпионата мира - 2022. Игра, проходившая на стадионе "Зимбру", закончилась со счетом 0:4 в пользу Дании. Голы забили Андреас Ольсен на 23-й минуте, с пенальти забил Симон Кьер на 34-й, Кристиан Нергор - на 39-й минуте и на 44-й отличился Йоаким Мехле.
Сборная Молдовы по футболу - Sputnik Молдова, 1920, 23.09.2021
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23 сентября, 15:29
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Следующая игра сборной Молдовы пройдет 12 октября против сборной Израиля.

Канцлер Австрии объявил об отставке

Себастьян Курц объявил, что уходит в отставку с поста канцлера Австрии, передает РИА Новости. Причиной стало начатое расследование антикоррупционной прокуратуры против него.
Канцлер Австрии Себастьян Курц - Sputnik Молдова, 1920, 05.11.2020
Курц: ведомство Австрии по борьбе с терроризмом ждет модернизация
5 ноября 2020, 11:28
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"Сейчас необходимы стабильные отношения, поэтому, чтобы разрешить патовую ситуацию, избежать хаоса и обеспечить стабильность, я хочу отойти в сторону. Я попросил команду Народной партии обязательно продолжить работу. Как председатель партии, я предложил федеральному президенту (главу МИД Австрии - ред.) Александера Шалленберга в качестве нового руководителя правительства", - заявил Курц.
Он добавил, что это решение далось ему нелегко. Уходя с поста канцлера, Курц остается председателем партии и лидером фракции в парламенте.
Ранее прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений подтвердила, что ведет расследование в отношении Курца и нескольких его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве. Со стороны оппозиции звучали призывы об отставке канцлера. Сам Курц отверг подозрения в пособничестве взяточничеству.

Смерть актера в Большом театре

Во время постановки "Садко" в Большом театре в Москве артиста миманса придавило декорациями, передает РИА Новости. По словам очевидцев, актер не успел отойти, когда они спускались сверху на сцену. В результате трагического происшествия актер скончался, ему было 37 лет. Спектакль тут же был остановлен, зрителей попросили выйти из зала.
Следственный комитет России начал доследственную проверку. В театре подчеркнули, что оказывают все необходимое содействие.
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