https://ru.sputnik.md/20211010/politsiya-vystupila-rekomendatsiyami-pered-protestov-voskresene-45390195.html

Полиция выступила с рекомендациями перед протестами в воскресенье

Полиция выступила с рекомендациями перед протестами в воскресенье

Полиция выступила с рекомендациями перед протестами в воскресенье

2021-10-10T07:30+0300

2021-10-10T07:30+0300

2021-10-10T09:30+0300

общество

в молдове

кишинев

полиция

молдова

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КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. В воскресенье в столице пройдут акции протеста в поддержку отстраненного генпрокурора Александра Стояногло, который в пятницу вечером получил 30 суток домашнего ареста. В этом контексте полиция объявила, что она будет следить за обеспечением безопасности участников митинга, а также за мирным проведением всех мероприятий."Национальная полиция обращается с призывом к организаторам и участникам протеста Мы рекомендуем как участникам протеста, так и тем, кто будет проезжать через территорию, избегать конфликтов любого рода, проявлять понимание, а также соблюдать меры общественного порядка, безопасности и законы", - говорится в сообщении полиции. Рекомендации полиции для воскресной акции протеста: Правоохранительные органы заявляют, что для мирного проведения мероприятий на протестах будут присутствовать несколько бригад службы Dialog, которые будут вмешиваться, оказывая помощь нуждающимся гражданам.

https://ru.sputnik.md/20211008/delo-stoianoglo-protest-gromkie-zayavleniya-domashniy-arest-45375992.html

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2021

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в молдове, кишинев, полиция, молдова