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https://ru.sputnik.md/20211010/politsiya-vystupila-rekomendatsiyami-pered-protestov-voskresene-45390195.html
Полиция выступила с рекомендациями перед протестами в воскресенье
Полиция выступила с рекомендациями перед протестами в воскресенье
Полиция выступила с рекомендациями перед протестами в воскресенье
2021-10-10T07:30+0300
2021-10-10T09:30+0300
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КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. В воскресенье в столице пройдут акции протеста в поддержку отстраненного генпрокурора Александра Стояногло, который в пятницу вечером получил 30 суток домашнего ареста. В этом контексте полиция объявила, что она будет следить за обеспечением безопасности участников митинга, а также за мирным проведением всех мероприятий."Национальная полиция обращается с призывом к организаторам и участникам протеста Мы рекомендуем как участникам протеста, так и тем, кто будет проезжать через территорию, избегать конфликтов любого рода, проявлять понимание, а также соблюдать меры общественного порядка, безопасности и законы", - говорится в сообщении полиции. Рекомендации полиции для воскресной акции протеста: Правоохранительные органы заявляют, что для мирного проведения мероприятий на протестах будут присутствовать несколько бригад службы Dialog, которые будут вмешиваться, оказывая помощь нуждающимся гражданам.
https://ru.sputnik.md/20211008/delo-stoianoglo-protest-gromkie-zayavleniya-domashniy-arest-45375992.html
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в молдове, кишинев, полиция, молдова

Полиция выступила с рекомендациями перед протестами в воскресенье

07:30 10.10.2021 (обновлено: 09:30 10.10.2021)
932
© Sputnik / Mihai CarausПолиция
Полиция - Sputnik Молдова, 1920, 10.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Alina Munteanu - Sputnik Молдова
Алина Мунтяну
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Полиция обратилась к организаторам и участникам акции протеста, которую организует оппозиция в поддержку отстраненного генпрокурора Александра Стояногло.
КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. В воскресенье в столице пройдут акции протеста в поддержку отстраненного генпрокурора Александра Стояногло, который в пятницу вечером получил 30 суток домашнего ареста.
В этом контексте полиция объявила, что она будет следить за обеспечением безопасности участников митинга, а также за мирным проведением всех мероприятий.
Дело Стояногло: протесты, громкие заявления и домашний арест - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
Видео
Дело Стояногло: протесты, громкие заявления и домашний арест
8 октября, 20:56
1245
"Национальная полиция обращается с призывом к организаторам и участникам протеста Мы рекомендуем как участникам протеста, так и тем, кто будет проезжать через территорию, избегать конфликтов любого рода, проявлять понимание, а также соблюдать меры общественного порядка, безопасности и законы", - говорится в сообщении полиции.

Рекомендации полиции для воскресной акции протеста:

уважать правовые нормы, а не просто рассматривать их как обязательства, они призваны защищать всех нас;
покинуть акцию по требованию организатора или представителя органа местного публичного управления или полиции;
не держать в руках оружие, взрывчатые или запрещенные вещества, а также другие предметы, которые могут поставить под угрозу жизнь или здоровье людей во время протеста;
не подчиняйться призывам, провоцирующих агрессию, блокирование маршрутов, насилие или другие опасные действия для безопасности граждан;
позаботиться о своих личных вещах и не водить детей в толпу.
Правоохранительные органы заявляют, что для мирного проведения мероприятий на протестах будут присутствовать несколько бригад службы Dialog, которые будут вмешиваться, оказывая помощь нуждающимся гражданам.
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