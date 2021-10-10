https://ru.sputnik.md/20211010/protest-kishineve-zavershen-organizatory-zachitali-rezolyutsiyu-45399569.html

Протест в Кишиневе завершен: организаторы зачитали резолюцию

Протест в Кишиневе завершен: организаторы зачитали резолюцию

Протест в Кишиневе 10 октября - резолюция

2021-10-10T13:49+0300

2021-10-10T13:49+0300

2021-10-10T14:04+0300

в молдове

оппозиция

протест

александр стояногло

общество

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КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. Протест в центре Кишинева в поддержку отстраненного генпрокурора Александра Стояногло завершился. Организаторы зачитали текст резолюции и проголосовали. Свое обращение протестующие намерены направить в высшие инстанции, в том числе и внешним партнерам. Генеральному секретарю Совета Европы, председателю Комитета Совета Европы по демократии через право (Венецианская комиссия), Парламентской ассамблеи Совета Европы и всему международному сообществу. Главные требования: По мнению авторов резолюции и организаторов протестов, власти приступают к политическому подчинению государства."События 5 октября в Молдове не могут быть квалифицированы ни как реформы, ни как действия по защите правового государства, а как злоупотребления, совершенные в целях подчинения прокуратуры и системы правосудия в целом. Эти незаконные цели осуществляются политическими преследованиями и пренебрежением принципами законодательной стабильности", - уточнили авторы резолюции. Напомним, в воскресенье в Кишиневе прошел массовый протест оппозиции. Собравшиеся выступили в поддержку Александра Стояногло. Также протестующие выразили недовольство действиями президента Майи Санду и правящей партии PAS, которые не приводят к улучшению уровня жизни.Ожидается, что еще один протест состоится в Комрате.

https://ru.sputnik.md/20211009/ombudsmen-schitaet-chto-pravo-stoyanoglo-na-zaschitu-bylo-narusheno-45387246.html

https://ru.sputnik.md/20211010/protestuyuschie-kishineve-gagauzii-takzhe-sobiraetsya-bolshoy-miting-45397679.html

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в молдове, оппозиция, протест, александр стояногло