https://ru.sputnik.md/20211010/protestuyuschie-kishineve-gagauzii-takzhe-sobiraetsya-bolshoy-miting-45397679.html
Протестующие в Кишиневе: в Гагаузии также собирается большой митинг
Протестующие в Кишиневе: в Гагаузии также собирается большой митинг
Протестующие в Кишиневе: в Гагаузии также собирается большой митинг
2021-10-10T12:36+0300
2021-10-10T12:36+0300
2021-10-10T12:40+0300
общество
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протест
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КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. В Кишиневе проходит крупный протест в поддержку отстраненного и помещенного под арест генпрокурора Александра Стояногло. Протестующие выступили против его незаконного смещения, а также против других действий президента Майи Санду и правящей Партии "Действие и солидарность". По его словам, народ "должен отстоять Стояногло, потому что это "красная черта". Как считает Петров, если не выстоять в этот момент, то позднее будет хуже, поскольку власти сконцентрировали свое внимание на политике.По мнению собравшихся, власти не должны заниматься политическими уголовными делами, а должны решать насущные проблемы общества, связанные с поставками газа, неопределенностью с тарифами и повышением цен. На митинге также присутствуют бывшие государственные деятели, общественные активисты, журналисты и другие представители гражданского общества.
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, молдова, протест
Протестующие в Кишиневе: в Гагаузии также собирается большой митинг
12:36 10.10.2021 (обновлено: 12:40 10.10.2021)
Протестующие рассказали, что крупный митинг собирается и на юге страны.
КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. В Кишиневе проходит крупный протест в поддержку отстраненного и помещенного под арест генпрокурора Александра Стояногло. Протестующие выступили против его незаконного смещения, а также против других действий президента Майи Санду и правящей Партии "Действие и солидарность".
"В данный момент в Комрате тоже собирается широкомасштабный митинг со всей Гагаузии. Знайте, чем больше мы, народ Молдовы, будем едины, тем мы будем сильнее и скорее победим вот это все", - отметил депутат Народного собрания Гагаузии Виктор Петров.
По его словам, народ "должен отстоять Стояногло, потому что это "красная черта". Как считает Петров, если не выстоять в этот момент, то позднее будет хуже, поскольку власти сконцентрировали свое внимание на политике.
По мнению собравшихся, власти не должны заниматься политическими уголовными делами, а должны решать насущные проблемы общества, связанные с поставками газа, неопределенностью с тарифами и повышением цен.
На митинге также присутствуют бывшие государственные деятели, общественные активисты, журналисты и другие представители гражданского общества.