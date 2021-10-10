https://ru.sputnik.md/20211010/protestuyuschie-kishineve-gagauzii-takzhe-sobiraetsya-bolshoy-miting-45397679.html

Протестующие в Кишиневе: в Гагаузии также собирается большой митинг

Протестующие в Кишиневе: в Гагаузии также собирается большой митинг

Протестующие в Кишиневе: в Гагаузии также собирается большой митинг

2021-10-10T12:36+0300

2021-10-10T12:36+0300

2021-10-10T12:40+0300

общество

в молдове

кишинев

молдова

протест

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/0a/45397383_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_985aeccd3e26cef02848da8e10559bba.jpg

КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. В Кишиневе проходит крупный протест в поддержку отстраненного и помещенного под арест генпрокурора Александра Стояногло. Протестующие выступили против его незаконного смещения, а также против других действий президента Майи Санду и правящей Партии "Действие и солидарность". По его словам, народ "должен отстоять Стояногло, потому что это "красная черта". Как считает Петров, если не выстоять в этот момент, то позднее будет хуже, поскольку власти сконцентрировали свое внимание на политике.По мнению собравшихся, власти не должны заниматься политическими уголовными делами, а должны решать насущные проблемы общества, связанные с поставками газа, неопределенностью с тарифами и повышением цен. На митинге также присутствуют бывшие государственные деятели, общественные активисты, журналисты и другие представители гражданского общества.

кишинев

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, кишинев, молдова, протест