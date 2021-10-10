https://ru.sputnik.md/20211010/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-nochnye-zamorozki-krepchayut-45389717.html

Самый точный прогноз погоды: ночные заморозки крепчают

Самый точный прогноз погоды: ночные заморозки крепчают

Самый точный прогноз погоды 10 11 12 октября Gismeteo

2021-10-10T07:00+0300

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прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 10 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Небольшая облачность, без существенных осадков.Ветер ожидается северо-восточный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +1 до +6 градусов, местами до -5.Точный прогноз погоды в Кишиневе десятого октября: ночью – от +3 до +5, днем – от +11 до +13.11 октября сохранится угроза заморозков, возможны слабые дожди. Начиная с 12 октября в стране похолодает. Днем от +8 до +18 градусов, а ночью +2... +7 с вероятностью заморозков в некоторых районах. Праздники и народные приметыВ этот день церковь вспоминает Савватия Соловецкого — преподобного Русской православной церкви и основателя Соловецкого монастыря. Савватий принял постриг в Кирилло-Белозерском монастыре, но вскоре перебрался на остров Валаам, чтобы вести среди иноков более строгую жизнь. Даже местную братию он удивлял своим терпением и смирением, а также стремлением к полнейшему уединению.Люди верили, если человек родился 10 октября, то его талисман - бирюза, а сам он любит порядок и чистоту.Считалось, что редкие шишки на елях и соснах в этот день - к мягкой зиме.

https://ru.sputnik.md/20210929/pravoslavnyy-kalendar-samye-vazhnye-prazdniki-oktyabrya-45136543.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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прогноз погоды