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Самый точный прогноз погоды: ночные заморозки крепчают
Самый точный прогноз погоды: ночные заморозки крепчают
Самый точный прогноз погоды 10 11 12 октября Gismeteo
2021-10-10T07:00+0300
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прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 10 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Небольшая облачность, без существенных осадков.Ветер ожидается северо-восточный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +1 до +6 градусов, местами до -5.Точный прогноз погоды в Кишиневе десятого октября: ночью – от +3 до +5, днем – от +11 до +13.11 октября сохранится угроза заморозков, возможны слабые дожди. Начиная с 12 октября в стране похолодает. Днем от +8 до +18 градусов, а ночью +2... +7 с вероятностью заморозков в некоторых районах. Праздники и народные приметыВ этот день церковь вспоминает Савватия Соловецкого — преподобного Русской православной церкви и основателя Соловецкого монастыря. Савватий принял постриг в Кирилло-Белозерском монастыре, но вскоре перебрался на остров Валаам, чтобы вести среди иноков более строгую жизнь. Даже местную братию он удивлял своим терпением и смирением, а также стремлением к полнейшему уединению.Люди верили, если человек родился 10 октября, то его талисман - бирюза, а сам он любит порядок и чистоту.Считалось, что редкие шишки на елях и соснах в этот день - к мягкой зиме.
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Юлия Липовая
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прогноз погоды

Самый точный прогноз погоды: ночные заморозки крепчают

07:00 10.10.2021 (обновлено: 09:32 10.10.2021)
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© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаморозки
Заморозки - Sputnik Молдова, 1920, 10.10.2021
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КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 10 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Небольшая облачность, без существенных осадков.
Ветер ожидается северо-восточный слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +1 до +6 градусов, местами до -5.
Точный прогноз погоды в Кишиневе десятого октября: ночью – от +3 до +5, днем – от +11 до +13.
11 октября сохранится угроза заморозков, возможны слабые дожди. Начиная с 12 октября в стране похолодает. Днем от +8 до +18 градусов, а ночью +2... +7 с вероятностью заморозков в некоторых районах.

Праздники и народные приметы

В этот день церковь вспоминает Савватия Соловецкого — преподобного Русской православной церкви и основателя Соловецкого монастыря. Савватий принял постриг в Кирилло-Белозерском монастыре, но вскоре перебрался на остров Валаам, чтобы вести среди иноков более строгую жизнь. Даже местную братию он удивлял своим терпением и смирением, а также стремлением к полнейшему уединению.
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Люди верили, если человек родился 10 октября, то его талисман - бирюза, а сам он любит порядок и чистоту.
Считалось, что редкие шишки на елях и соснах в этот день - к мягкой зиме.
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