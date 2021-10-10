https://ru.sputnik.md/20211010/spetsialisty-vosstanovit-pamyat-posle-covid-19-45393259.html
Специалисты рассказали, как восстановить память после COVID-19
Специалисты рассказали, как восстановить память после COVID-19
Полное восстановление памяти после перенесенного коронавируса возможно. 10.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-10T10:20+0300
2021-10-10T10:20+0300
2021-10-10T10:20+0300
коронавирус
память
врач
мозг
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КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. Людям, перенесшим коронавирус, помогут справиться с проблемами витамины, разгадывания кроссвордов, запоминания стихов и решения математических задач, считают опрошенные РИА Новости врачи Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.Младший научный сотрудник клинического отдела ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, врач-терапевт Дарья Хавкина подчеркнула, что полное восстановление памяти после перенесенного коронавируса возможно. Однако оно может происходить в течение различного периода времени — все зависит от выраженности нарушений и корректирующей терапии."Чаще восстановительный период занимает 1,5-2 месяца после выздоровления. Однако у некоторых пациентов снижение памяти сохраняется до полугода и дольше", — сказала Хавкина.Наиболее правильный комплекс мероприятий для восстановления у того или другого пациента порекомендует терапевт или невропатолог, так как универсальной схемы нет, добавила Хавкина.По ее словам, вероятно, пациентам с такими проблемами назначат витаминные комплексы — на нервную систему наиболее выраженное влияние оказывают витамины группы В.Как заявила заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, проблемы с памятью – одна из самых частых жалоб пациентов как во время болезни, так и после.Она отметила, что степень выраженности этих нарушений зависит как от изменений, которые были у человека до инфекции, так и от тяжести COVID-19. Собеседница агентства пояснила, что трудности с запоминанием могут встречаться даже у пациентов, которые перенесли болезнь в легкой форме.По словам специалиста, вакцинация существенно снижает степень тяжести течения заболевания и уменьшает все проявления, в том числе и нарушения памяти, даже если человек все же заболел.
https://ru.sputnik.md/20211009/uchenye-ozhirenie-smertnost-covid-19-45355483.html
https://ru.sputnik.md/20211009/vrach-nazval-effektivnye-metody-ukrepleniya-immuniteta-45367613.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
память, врач, мозг
Специалисты рассказали, как восстановить память после COVID-19
Полное восстановление памяти после перенесенного коронавируса возможно.
КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik.
Людям, перенесшим коронавирус, помогут справиться с проблемами витамины, разгадывания кроссвордов, запоминания стихов и решения математических задач, считают опрошенные РИА Новости
врачи Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Младший научный сотрудник клинического отдела ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, врач-терапевт Дарья Хавкина подчеркнула, что полное восстановление памяти после перенесенного коронавируса возможно. Однако оно может происходить в течение различного периода времени — все зависит от выраженности нарушений и корректирующей терапии.
"Чаще восстановительный период занимает 1,5-2 месяца после выздоровления. Однако у некоторых пациентов снижение памяти сохраняется до полугода и дольше", — сказала Хавкина.
Наиболее правильный комплекс мероприятий для восстановления у того или другого пациента порекомендует терапевт или невропатолог, так как универсальной схемы нет, добавила Хавкина.
По ее словам, вероятно, пациентам с такими проблемами назначат витаминные комплексы — на нервную систему наиболее выраженное влияние оказывают витамины группы В.
Как заявила заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, проблемы с памятью – одна из самых частых жалоб пациентов как во время болезни, так и после.
"Врачи чаще говорят о так называемых когнитивных нарушениях, к которым относят не только нарушения памяти, но и снижение способности анализировать информацию, делать выводы, формулировать фразы и осуществлять различные обдуманные действия", — сказала Руженцова.
Она отметила, что степень выраженности этих нарушений зависит как от изменений, которые были у человека до инфекции, так и от тяжести COVID-19. Собеседница агентства пояснила, что трудности с запоминанием могут встречаться даже у пациентов, которые перенесли болезнь в легкой форме.
По словам специалиста, вакцинация существенно снижает степень тяжести течения заболевания и уменьшает все проявления, в том числе и нарушения памяти, даже если человек все же заболел.