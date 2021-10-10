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В Кишиневе проходят массовые протесты оппозиции
В Кишиневе проходят массовые протесты оппозиции
видео LIVE В Кишиневе проходят массовые протесты оппозиции
2021-10-10T11:58+0300
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видео
игорь додон
оппозиция
протест
александр стояногло
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Масштабная акция протеста проходит у здания президентуры. Оппозиция, общественные деятели и гражданские активисты выражают свое несогласие с ситуацией, сложившейся в стране, арестом генерального прокурора Александра Стояногло, действиями властей и ухудшением условий жизни граждан Молдовы.Ранее лидер социалистов Игорь Додон выступил с призывом выйти на протест. "Не протест за Стояногло. Протест против роста цен. Протест сельхозпроизводителей. Протест граждан против режима. Это геноцид. Я приглашаю всех. Без партийных флагов. Пусть это будет протестом не партий. Цель — отставка парламента, правительства, президента и досрочные президентские выборы", — обратился к гражданам Додон.Напомним, 5 октября генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме. В пятницу, 8 октября, суд поместил Стояногло под домашний арест на 30 суток. Его адвокат Василе Гафтон заявил, что сторона защиты намерена опротестовать решение судебной инстанции по поводу превентивной меры.Немногим ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.
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игорь додон, оппозиция, протест, александр стояногло, видео

В Кишиневе проходят массовые протесты оппозиции

11:58 10.10.2021 (обновлено: 12:13 10.10.2021)
681
Ранее лидер социалистов Игорь Додон выступил с призывом выйти на протест.
Масштабная акция протеста проходит у здания президентуры. Оппозиция, общественные деятели и гражданские активисты выражают свое несогласие с ситуацией, сложившейся в стране, арестом генерального прокурора Александра Стояногло, действиями властей и ухудшением условий жизни граждан Молдовы.
Ранее лидер социалистов Игорь Додон выступил с призывом выйти на протест. "Не протест за Стояногло. Протест против роста цен. Протест сельхозпроизводителей. Протест граждан против режима. Это геноцид. Я приглашаю всех. Без партийных флагов. Пусть это будет протестом не партий. Цель — отставка парламента, правительства, президента и досрочные президентские выборы", — обратился к гражданам Додон.
Напомним, 5 октября генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме.
В пятницу, 8 октября, суд поместил Стояногло под домашний арест на 30 суток. Его адвокат Василе Гафтон заявил, что сторона защиты намерена опротестовать решение судебной инстанции по поводу превентивной меры.
Немногим ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.
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