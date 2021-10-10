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В США возобновился прием афганских беженцев
В США возобновился прием афганских беженцев
США после трехнедельного перерыва возобновили прием афганских беженцев. 10.10.2021, Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. После трехнедельного перерыва беженцы из Афганистана вновь могут попасть в США. Первая группа из 300 человек в субботу покинула авиабазу Рамштайн в ФРГ и вылетела в Филадельфию, передает РИА Новости со ссылкой на издание Stars and Stripes.Ранее авиарейсы были приостановлены по требованию медицинских властей США из-за вспышки кори среди афганцев."Мы действительно счастливы завершить эту титаническую работу. Это заняло гораздо больше времени, чем ожидалось, но это потрясающий итог", - цитирует издание командующего авиабазой бригадного генерала Джошуа Олсона, который координировал вылет беженцев.По словам высокопоставленного американского военного, руководство авиабазы рассчитывает, что уже в ближайшие дни удастся отправлять в США примерно по тысяче эвакуированных афганцев ежедневно, а в неделю - по 9 тысяч.На американской территории к настоящему моменту находятся свыше 50 тысяч афганских беженцев, десятки тысяч остаются в транзитных лагерях, организованных за рубежом.
https://ru.sputnik.md/20210925/bezhentsy-afganistan-45040272.html
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сша, афганистан, беженцы

В США возобновился прием афганских беженцев

18:20 10.10.2021
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© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкСитуация у аэропорта Кабула
Ситуация у аэропорта Кабула - Sputnik Молдова, 1920, 10.10.2021
© Sputnik / Стрингер
/
Перейти в фотобанк
США после трехнедельного перерыва возобновили прием афганских беженцев.
КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. После трехнедельного перерыва беженцы из Афганистана вновь могут попасть в США. Первая группа из 300 человек в субботу покинула авиабазу Рамштайн в ФРГ и вылетела в Филадельфию, передает РИА Новости со ссылкой на издание Stars and Stripes.
Ранее авиарейсы были приостановлены по требованию медицинских властей США из-за вспышки кори среди афганцев.
Беженцы. Архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 25.09.2021
Беженцы из Афганистана в США напали на служащую военной базы
25 сентября, 13:28
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"Мы действительно счастливы завершить эту титаническую работу. Это заняло гораздо больше времени, чем ожидалось, но это потрясающий итог", - цитирует издание командующего авиабазой бригадного генерала Джошуа Олсона, который координировал вылет беженцев.
По словам высокопоставленного американского военного, руководство авиабазы рассчитывает, что уже в ближайшие дни удастся отправлять в США примерно по тысяче эвакуированных афганцев ежедневно, а в неделю - по 9 тысяч.
На американской территории к настоящему моменту находятся свыше 50 тысяч афганских беженцев, десятки тысяч остаются в транзитных лагерях, организованных за рубежом.
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