https://ru.sputnik.md/20211010/v-ssha-vozobnovilsya-priem-afganskikh-bezhentsev-45405322.html
В США возобновился прием афганских беженцев
В США возобновился прием афганских беженцев
США после трехнедельного перерыва возобновили прием афганских беженцев. 10.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-10T18:20+0300
2021-10-10T18:20+0300
2021-10-10T18:20+0300
сша
афганистан
беженцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/01/44390332_0:0:3166:1782_1920x0_80_0_0_4517cd5496072329ba735f2683c9bafe.jpg
КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. После трехнедельного перерыва беженцы из Афганистана вновь могут попасть в США. Первая группа из 300 человек в субботу покинула авиабазу Рамштайн в ФРГ и вылетела в Филадельфию, передает РИА Новости со ссылкой на издание Stars and Stripes.Ранее авиарейсы были приостановлены по требованию медицинских властей США из-за вспышки кори среди афганцев."Мы действительно счастливы завершить эту титаническую работу. Это заняло гораздо больше времени, чем ожидалось, но это потрясающий итог", - цитирует издание командующего авиабазой бригадного генерала Джошуа Олсона, который координировал вылет беженцев.По словам высокопоставленного американского военного, руководство авиабазы рассчитывает, что уже в ближайшие дни удастся отправлять в США примерно по тысяче эвакуированных афганцев ежедневно, а в неделю - по 9 тысяч.На американской территории к настоящему моменту находятся свыше 50 тысяч афганских беженцев, десятки тысяч остаются в транзитных лагерях, организованных за рубежом.
https://ru.sputnik.md/20210925/bezhentsy-afganistan-45040272.html
сша
афганистан
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/01/44390332_435:0:3166:2048_1920x0_80_0_0_dab909dab6883e900b991ccab0259896.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сша, афганистан, беженцы
В США возобновился прием афганских беженцев
США после трехнедельного перерыва возобновили прием афганских беженцев.
КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik.
После трехнедельного перерыва беженцы из Афганистана вновь могут попасть в США. Первая группа из 300 человек в субботу покинула авиабазу Рамштайн в ФРГ и вылетела в Филадельфию, передает РИА Новости
со ссылкой на издание Stars and Stripes.
Ранее авиарейсы были приостановлены по требованию медицинских властей США из-за вспышки кори среди афганцев.
"Мы действительно счастливы завершить эту титаническую работу. Это заняло гораздо больше времени, чем ожидалось, но это потрясающий итог", - цитирует издание командующего авиабазой бригадного генерала Джошуа Олсона, который координировал вылет беженцев.
По словам высокопоставленного американского военного, руководство авиабазы рассчитывает, что уже в ближайшие дни удастся отправлять в США примерно по тысяче эвакуированных афганцев ежедневно, а в неделю - по 9 тысяч.
На американской территории к настоящему моменту находятся свыше 50 тысяч афганских беженцев, десятки тысяч остаются в транзитных лагерях, организованных за рубежом.