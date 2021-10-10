https://ru.sputnik.md/20211010/v-ssha-vozobnovilsya-priem-afganskikh-bezhentsev-45405322.html

В США возобновился прием афганских беженцев

В США возобновился прием афганских беженцев

США после трехнедельного перерыва возобновили прием афганских беженцев. 10.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-10T18:20+0300

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афганистан

беженцы

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КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. После трехнедельного перерыва беженцы из Афганистана вновь могут попасть в США. Первая группа из 300 человек в субботу покинула авиабазу Рамштайн в ФРГ и вылетела в Филадельфию, передает РИА Новости со ссылкой на издание Stars and Stripes.Ранее авиарейсы были приостановлены по требованию медицинских властей США из-за вспышки кори среди афганцев."Мы действительно счастливы завершить эту титаническую работу. Это заняло гораздо больше времени, чем ожидалось, но это потрясающий итог", - цитирует издание командующего авиабазой бригадного генерала Джошуа Олсона, который координировал вылет беженцев.По словам высокопоставленного американского военного, руководство авиабазы рассчитывает, что уже в ближайшие дни удастся отправлять в США примерно по тысяче эвакуированных афганцев ежедневно, а в неделю - по 9 тысяч.На американской территории к настоящему моменту находятся свыше 50 тысяч афганских беженцев, десятки тысяч остаются в транзитных лагерях, организованных за рубежом.

https://ru.sputnik.md/20210925/bezhentsy-afganistan-45040272.html

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сша, афганистан, беженцы