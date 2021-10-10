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Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
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https://ru.sputnik.md/20211010/vezd-gagaguziyu-zablokirovan-protestuyuschimi-podderzhku-stoyanoglo-45404975.html
Въезд в Гагаузию заблокирован протестующими в поддержку Стояногло
Въезд в Гагаузию заблокирован протестующими в поддержку Стояногло
Въезд в Гагаузию заблокирован протестующими в поддержку Стояногло
2021-10-10T17:09+0300
2021-10-10T17:17+0300
общество
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гагаузия
протест
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КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. Национальная трасса Комрат - Кишинев временно заблокирована. Как сообщает местная пресса, на трассе собрались десятки машин в знак протеста в связи с арестом генпрокурора Александра Стояногло. Блокирование дороги произошло после окончания митинга в поддержку генпрокурора. По некоторым данным, активисты выдвинулись в сторону Кишинева на автопробег. Посреди трассы участники остановились и растянули поперек дороги флаг АТО Гагаузия.По обеим сторонам образовались километровые пробки. На месте дежурит полиция, которая не вмешивается в происходящее.Напомним, в воскресенье в Кишиневе прошел массовый протест оппозиции. Собравшиеся выступили в поддержку Александра Стояногло. Также протестующие выразили недовольство действиями президента Майи Санду и правящей партии PAS, которые не приводят к улучшению уровня жизни.
https://ru.sputnik.md/20211010/komrat-protest-podderzhku-stoyanoglo-45402590.html
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в молдове, молдова, гагаузия, протест

Въезд в Гагаузию заблокирован протестующими в поддержку Стояногло

17:09 10.10.2021 (обновлено: 17:17 10.10.2021)
320
© Sputnik / OsmatescoГагаузия
Гагаузия - Sputnik Молдова, 1920, 10.10.2021
© Sputnik / Osmatesco
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Протестующие выдвинулись на трассу, ведущую в столицу, и заблокировали дорогу.
КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. Национальная трасса Комрат - Кишинев временно заблокирована.
Как сообщает местная пресса, на трассе собрались десятки машин в знак протеста в связи с арестом генпрокурора Александра Стояногло. Блокирование дороги произошло после окончания митинга в поддержку генпрокурора.
По некоторым данным, активисты выдвинулись в сторону Кишинева на автопробег. Посреди трассы участники остановились и растянули поперек дороги флаг АТО Гагаузия.
По обеим сторонам образовались километровые пробки. На месте дежурит полиция, которая не вмешивается в происходящее.
Гагаузия - Sputnik Молдова, 1920, 10.10.2021
Общество
В Комрате проходит протест в поддержку Стояногло
16:00
486
3
Напомним, в воскресенье в Кишиневе прошел массовый протест оппозиции. Собравшиеся выступили в поддержку Александра Стояногло. Также протестующие выразили недовольство действиями президента Майи Санду и правящей партии PAS, которые не приводят к улучшению уровня жизни.
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