https://ru.sputnik.md/20211010/vezd-v-gagauziyu-razblokirovan-45405560.html
Въезд в Гагаузию разблокирован
Въезд в Гагаузию разблокирован
Въезд в Гагаузию разблокирован
2021-10-10T17:52+0300
2021-10-10T17:52+0300
2021-10-10T18:02+0300
общество
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гагаузия
протест
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КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. Въезд в Гагаузию с северного направления разблокирован . Теперь национальная трасса Кишинев - Джурджулешты свободна. Ранее движение заблокировали протестующие в поддержку генпрокурора Александра Стояногло. Всего дорога была недоступна примерно 15 минут. По некоторым данным, активисты выдвинулись в сторону Кишинева на автопробег. Посреди трассы участники остановились и растянули поперек дороги флаг АТО Гагаузия.Напомним, в воскресенье в Кишиневе прошел массовый протест оппозиции. Собравшиеся выступили в поддержку Александра Стояногло. Также протестующие выразили недовольство действиями президента Майи Санду и правящей партии PAS, которые не приводят к улучшению уровня жизни.
https://ru.sputnik.md/20211010/vezd-gagaguziyu-zablokirovan-protestuyuschimi-podderzhku-stoyanoglo-45404975.html
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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в молдове, молдова, гагаузия, протест
Въезд в Гагаузию разблокирован
17:52 10.10.2021 (обновлено: 18:02 10.10.2021)
Движение было перекрыто ненадолго.
КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. Въезд в Гагаузию с северного направления разблокирован . Теперь национальная трасса Кишинев - Джурджулешты свободна.
Ранее движение заблокировали протестующие в поддержку генпрокурора Александра Стояногло. Всего дорога была недоступна примерно 15 минут.
По некоторым данным, активисты выдвинулись в сторону Кишинева на автопробег. Посреди трассы участники остановились и растянули поперек дороги флаг АТО Гагаузия.
Напомним, в воскресенье в Кишиневе прошел массовый протест оппозиции. Собравшиеся выступили в поддержку Александра Стояногло. Также протестующие выразили недовольство действиями президента Майи Санду и правящей партии PAS, которые не приводят к улучшению уровня жизни.