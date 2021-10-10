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Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
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https://ru.sputnik.md/20211010/voronin-eto-tolko-nachalo-protestov-45400602.html
Воронин: это только начало протестов
Воронин: это только начало протестов
Воронин: это только начало протестов
2021-10-10T14:38+0300
2021-10-10T14:38+0300
в молдове
общество
владимир воронин
молдова
протест
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КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. Третий президент Молдовы и лидер Партии коммунистов Владимир Воронин заявил в ходе акции протеста в центре Кишинева, что этот митинг является лишь началом. По его словам, за последние несколько лет в Молдове побывали у власти несколько вариантов Альянса за евроинтеграцию, за это время в республике сменилось порядка 12 правительств, и все они обещали бороться с мафией и коррупцией, но в итоге за весь этот период ничего не изменилось: в республике по-прежнему хаос и бедность. "Вопрос сейчас не только в ситуации со Стояногло. Вопрос в режиме, который сложился. Они расставляют на ключевые посты своих родственников и близких. Они приходили к власти, используя разные методы, включая перевороты", - отметил Воронин. Он напомнил, что успех власти заключается в умении консолидировать общество и привести страну к прогрессу, а не раскалывать общество. Воронин считает, что в Молдове нужно объединить силы и побороть беспорядок в стране.Напомним, в воскресенье в Кишиневе прошел массовый протест оппозиции. Собравшиеся выступили в поддержку Александра Стояногло. Также протестующие выразили недовольство действиями президента Майи Санду и правящей партии PAS, которые не приводят к улучшению уровня жизни.Ожидается, что еще один протест состоится в Комрате.
https://ru.sputnik.md/20211010/protest-kishineve-zavershen-organizatory-zachitali-rezolyutsiyu-45399569.html
https://ru.sputnik.md/20211010/protestuyuschie-kishineve-gagauzii-takzhe-sobiraetsya-bolshoy-miting-45397679.html
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в молдове, владимир воронин, молдова, протест

Воронин: это только начало протестов

14:38 10.10.2021
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© Sputnik / Mihai CarausВ Кишиневе проходят массовые протесты оппозиции
В Кишиневе проходят массовые протесты оппозиции - Sputnik Молдова, 1920, 10.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Лидер Блока коммунистов и социалистов дал понять, что протест в воскресенье не станет последним.
КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. Третий президент Молдовы и лидер Партии коммунистов Владимир Воронин заявил в ходе акции протеста в центре Кишинева, что этот митинг является лишь началом.
"Сейчас только начало протестов. Давайте объединим все усилия и будем бороться за единую, демократичную, независимую Молдову", - заявил Воронин.
По его словам, за последние несколько лет в Молдове побывали у власти несколько вариантов Альянса за евроинтеграцию, за это время в республике сменилось порядка 12 правительств, и все они обещали бороться с мафией и коррупцией, но в итоге за весь этот период ничего не изменилось: в республике по-прежнему хаос и бедность.
"Вопрос сейчас не только в ситуации со Стояногло. Вопрос в режиме, который сложился. Они расставляют на ключевые посты своих родственников и близких. Они приходили к власти, используя разные методы, включая перевороты", - отметил Воронин.
В Кишиневе проходят массовые протесты оппозиции - Sputnik Молдова, 1920, 10.10.2021
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Протест в Кишиневе завершен: организаторы зачитали резолюцию
13:49
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Он напомнил, что успех власти заключается в умении консолидировать общество и привести страну к прогрессу, а не раскалывать общество.
Воронин считает, что в Молдове нужно объединить силы и побороть беспорядок в стране.
Напомним, в воскресенье в Кишиневе прошел массовый протест оппозиции. Собравшиеся выступили в поддержку Александра Стояногло. Также протестующие выразили недовольство действиями президента Майи Санду и правящей партии PAS, которые не приводят к улучшению уровня жизни.
Ожидается, что еще один протест состоится в Комрате.
В Кишиневе проходят массовые протесты оппозиции - Sputnik Молдова, 1920, 10.10.2021
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