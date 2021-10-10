https://ru.sputnik.md/20211010/voronin-eto-tolko-nachalo-protestov-45400602.html

Воронин: это только начало протестов

Воронин: это только начало протестов

Воронин: это только начало протестов

2021-10-10T14:38+0300

2021-10-10T14:38+0300

2021-10-10T14:38+0300

в молдове

общество

владимир воронин

молдова

протест

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/0a/45402991_0:22:3072:1750_1920x0_80_0_0_22075aedebd8ecbf934343dbb00e9ab3.jpg

КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. Третий президент Молдовы и лидер Партии коммунистов Владимир Воронин заявил в ходе акции протеста в центре Кишинева, что этот митинг является лишь началом. По его словам, за последние несколько лет в Молдове побывали у власти несколько вариантов Альянса за евроинтеграцию, за это время в республике сменилось порядка 12 правительств, и все они обещали бороться с мафией и коррупцией, но в итоге за весь этот период ничего не изменилось: в республике по-прежнему хаос и бедность. "Вопрос сейчас не только в ситуации со Стояногло. Вопрос в режиме, который сложился. Они расставляют на ключевые посты своих родственников и близких. Они приходили к власти, используя разные методы, включая перевороты", - отметил Воронин. Он напомнил, что успех власти заключается в умении консолидировать общество и привести страну к прогрессу, а не раскалывать общество. Воронин считает, что в Молдове нужно объединить силы и побороть беспорядок в стране.Напомним, в воскресенье в Кишиневе прошел массовый протест оппозиции. Собравшиеся выступили в поддержку Александра Стояногло. Также протестующие выразили недовольство действиями президента Майи Санду и правящей партии PAS, которые не приводят к улучшению уровня жизни.Ожидается, что еще один протест состоится в Комрате.

https://ru.sputnik.md/20211010/protest-kishineve-zavershen-organizatory-zachitali-rezolyutsiyu-45399569.html

https://ru.sputnik.md/20211010/protestuyuschie-kishineve-gagauzii-takzhe-sobiraetsya-bolshoy-miting-45397679.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, владимир воронин, молдова, протест