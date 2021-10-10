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Японский диетолог назвал самый полезный продукт
Японский диетолог назвал самый полезный продукт
Японский диетолог Юко Фукано назвал яйца идеальным продуктом. 10.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-10T19:45+0300
2021-10-10T19:45+0300
здоровье
яйца
ученые
правильное питание
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КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. Японский диетолог в статье на портале Yahoo News Japan рассказал, что "самую идеальную" пищу можно найти в любом магазине. По его мнению, одним из наиболее полезных продуктов являются яйца, передает РИА Новости."Они богаты сбалансированным набором питательных веществ, стоят недорого и продаются во всех продуктовых", — отметил он.Специалист также подчеркнул, что обилие аминокислот делает яйца отличной пищей для тех, кто уделяет много внимания тренировкам. По его словам, они помогают снять усталость и боль, а также способствуют росту мышц.Фукано предупредил, что в яйцах отсутствуют витамин С и пищевые волокна, поэтому для восполнения баланса лучше всего употреблять их с рисом, овощами или даже фруктами.
https://ru.sputnik.md/20211010/eda-depressia-ucheny-novyy-tip-produkt-45394818.html
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яйца, ученые, правильное питание

Японский диетолог назвал самый полезный продукт

19:45 10.10.2021
312
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКуриные яйца
Куриные яйца - Sputnik Молдова, 1920, 10.10.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Японский диетолог Юко Фукано назвал яйца идеальным продуктом.
КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. Японский диетолог в статье на портале Yahoo News Japan рассказал, что "самую идеальную" пищу можно найти в любом магазине. По его мнению, одним из наиболее полезных продуктов являются яйца, передает РИА Новости.
"Они богаты сбалансированным набором питательных веществ, стоят недорого и продаются во всех продуктовых", — отметил он.
Китайский медработник с пробирками в лаборатории - Sputnik Молдова, 1920, 10.10.2021
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Специалист также подчеркнул, что обилие аминокислот делает яйца отличной пищей для тех, кто уделяет много внимания тренировкам. По его словам, они помогают снять усталость и боль, а также способствуют росту мышц.
Фукано предупредил, что в яйцах отсутствуют витамин С и пищевые волокна, поэтому для восполнения баланса лучше всего употреблять их с рисом, овощами или даже фруктами.
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