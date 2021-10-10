https://ru.sputnik.md/20211010/yaponskiy-dietolog-nazval-samyy-poleznyy-produkt-45407757.html
Японский диетолог назвал самый полезный продукт
Японский диетолог назвал самый полезный продукт
Японский диетолог Юко Фукано назвал яйца идеальным продуктом. 10.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-10T19:45+0300
2021-10-10T19:45+0300
2021-10-10T19:45+0300
здоровье
яйца
ученые
правильное питание
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КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. Японский диетолог в статье на портале Yahoo News Japan рассказал, что "самую идеальную" пищу можно найти в любом магазине. По его мнению, одним из наиболее полезных продуктов являются яйца, передает РИА Новости."Они богаты сбалансированным набором питательных веществ, стоят недорого и продаются во всех продуктовых", — отметил он.Специалист также подчеркнул, что обилие аминокислот делает яйца отличной пищей для тех, кто уделяет много внимания тренировкам. По его словам, они помогают снять усталость и боль, а также способствуют росту мышц.Фукано предупредил, что в яйцах отсутствуют витамин С и пищевые волокна, поэтому для восполнения баланса лучше всего употреблять их с рисом, овощами или даже фруктами.
https://ru.sputnik.md/20211010/eda-depressia-ucheny-novyy-tip-produkt-45394818.html
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Sputnik Молдова
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MIA „Rosiya Segodnya“
яйца, ученые, правильное питание
Японский диетолог назвал самый полезный продукт
Японский диетолог Юко Фукано назвал яйца идеальным продуктом.
КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik.
Японский диетолог в статье на портале Yahoo News Japan рассказал, что "самую идеальную" пищу можно найти в любом магазине. По его мнению, одним из наиболее полезных продуктов являются яйца, передает РИА Новости
.
"Они богаты сбалансированным набором питательных веществ, стоят недорого и продаются во всех продуктовых", — отметил он.
Специалист также подчеркнул, что обилие аминокислот делает яйца отличной пищей для тех, кто уделяет много внимания тренировкам. По его словам, они помогают снять усталость и боль, а также способствуют росту мышц.
Фукано предупредил, что в яйцах отсутствуют витамин С и пищевые волокна, поэтому для восполнения баланса лучше всего употреблять их с рисом, овощами или даже фруктами.