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Задержание Стояногло и его отстранение от должности: что может произойти дальше
Задержание Стояногло и его отстранение от должности: что может произойти дальше
Эксперт прокомментировал факт задержания Александра Стояногло и его отстранения от должности генпрокурора Молдовы, предположив, что может произойти дальше
2021-10-10T16:30+0300
2021-10-10T16:30+0300
радио
в молдове
генпрокурор
задержание
александр стояногло
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Громкое задержание генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло и его отстранение от должности на время следствия стало одним из главных событий уходящей недели. В молдавском обществе ситуацию со Стояногло встретили бурной критикой в адрес власти. В Кишиневе и Комрате прошли митинги в поддержку генпрокурора. А многие аналитики и эксперты различных взглядов и политических сил абсолютно разной "геополитической" направленности сочли скандальное задержание надуманным, неоправданным и далеким от демократических правовых норм. Некоторые даже заговорили о возвращении "эпохи Плахотнюка".Напомним, 5 октября генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме. В пятницу, 8 октября, суд поместил Стояногло под домашний арест на 30 суток. Его адвокат Василе Гафтон заявил, что сторона защиты намерена опротестовать решение судебной инстанции по поводу превентивной меры.Немногим ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фуртунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло. Для чего задержали генпрокурора? На какие шаги пришлось идти тем, кто добивался его отстранения от должности? И к чему может привести эта ситуация? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с политическим аналитиком, политологом и профессором Александром Кузнецовым.
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Алена Матвеева
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в молдове, генпрокурор, задержание, александр стояногло, видео

Задержание Стояногло и его отстранение от должности: что может произойти дальше

16:30 10.10.2021
572
© Sputnik
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
Эксперт в эфире радиостудии Sputnik Молдова прокомментировал задержание Александра Стояногло и его отстранение от должности генпрокурора, а также предположил, к чему может привести эта ситуация.
Громкое задержание генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло и его отстранение от должности на время следствия стало одним из главных событий уходящей недели. В молдавском обществе ситуацию со Стояногло встретили бурной критикой в адрес власти. В Кишиневе и Комрате прошли митинги в поддержку генпрокурора. А многие аналитики и эксперты различных взглядов и политических сил абсолютно разной "геополитической" направленности сочли скандальное задержание надуманным, неоправданным и далеким от демократических правовых норм. Некоторые даже заговорили о возвращении "эпохи Плахотнюка".
Напомним, 5 октября генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме. В пятницу, 8 октября, суд поместил Стояногло под домашний арест на 30 суток. Его адвокат Василе Гафтон заявил, что сторона защиты намерена опротестовать решение судебной инстанции по поводу превентивной меры.
Немногим ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фуртунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.
Для чего задержали генпрокурора? На какие шаги пришлось идти тем, кто добивался его отстранения от должности? И к чему может привести эта ситуация? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с политическим аналитиком, политологом и профессором Александром Кузнецовым.
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