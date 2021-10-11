https://ru.sputnik.md/20211011/administratsii-prezidenta-moldovy-novyy-gensekretar-45419168.html
В администрации президента Молдовы - новый генсекретарь
В администрации президента Молдовы - новый генсекретарь
В администрации президента Молдовы новый генсекретарь
2021-10-11T12:55+0300
2021-10-11T12:55+0300
2021-10-11T12:55+0300
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КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о назначении Кристины Герасимов на должность генерального секретаря аппарата президента Республики Молдова с 11 октября 2021 года. Об этом сообщили на официальной странице администрации главы государства. Также Герасимов была освобождена от должности советника президента в области внешней политики. Герасимов находилась в должности советника с января 2021 года.
https://ru.sputnik.md/20211006/sandu-naznachila-robu-io-genprokurora-moldovy-45317591.html
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в молдове, молдова
В администрации президента Молдовы - новый генсекретарь
Советник по вопросам внешней политики перешла на другую должность.
КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о назначении Кристины Герасимов на должность генерального секретаря аппарата президента Республики Молдова с 11 октября 2021 года. Об этом сообщили на официальной странице администрации главы государства.
Также Герасимов была освобождена от должности советника президента в области внешней политики.
"Чтобы обеспечить преемственность процессов внутри президентского института, Кристина Герасимов будет координировать внешнеполитические вопросы в контексте новой должности", - говорится в сообщении администрации президента.
Герасимов находилась в должности советника с января 2021 года.