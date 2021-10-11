https://ru.sputnik.md/20211011/administratsii-prezidenta-moldovy-novyy-gensekretar-45419168.html

В администрации президента Молдовы - новый генсекретарь

В администрации президента Молдовы - новый генсекретарь

В администрации президента Молдовы новый генсекретарь

2021-10-11T12:55+0300

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КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о назначении Кристины Герасимов на должность генерального секретаря аппарата президента Республики Молдова с 11 октября 2021 года. Об этом сообщили на официальной странице администрации главы государства. Также Герасимов была освобождена от должности советника президента в области внешней политики. Герасимов находилась в должности советника с января 2021 года.

https://ru.sputnik.md/20211006/sandu-naznachila-robu-io-genprokurora-moldovy-45317591.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова