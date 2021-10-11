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Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
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https://ru.sputnik.md/20211011/administratsii-prezidenta-moldovy-novyy-gensekretar-45419168.html
В администрации президента Молдовы - новый генсекретарь
В администрации президента Молдовы - новый генсекретарь
В администрации президента Молдовы новый генсекретарь
2021-10-11T12:55+0300
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КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о назначении Кристины Герасимов на должность генерального секретаря аппарата президента Республики Молдова с 11 октября 2021 года. Об этом сообщили на официальной странице администрации главы государства. Также Герасимов была освобождена от должности советника президента в области внешней политики. Герасимов находилась в должности советника с января 2021 года.
https://ru.sputnik.md/20211006/sandu-naznachila-robu-io-genprokurora-moldovy-45317591.html
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в молдове, молдова

В администрации президента Молдовы - новый генсекретарь

12:55 11.10.2021
88
© Sputnik / Miroslav RotariАдминистрация президента Молдовы
Администрация президента Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 11.10.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Советник по вопросам внешней политики перешла на другую должность.
КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о назначении Кристины Герасимов на должность генерального секретаря аппарата президента Республики Молдова с 11 октября 2021 года. Об этом сообщили на официальной странице администрации главы государства.
Также Герасимов была освобождена от должности советника президента в области внешней политики.
"Чтобы обеспечить преемственность процессов внутри президентского института, Кристина Герасимов будет координировать внешнеполитические вопросы в контексте новой должности", - говорится в сообщении администрации президента.
Dumitru Robu - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
Общество
Санду назначила Робу и. о. генпрокурора Молдовы
6 октября, 18:27
312
Герасимов находилась в должности советника с января 2021 года.
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