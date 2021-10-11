https://ru.sputnik.md/20211011/aresty-na-yuge-italii-50-chelovek-podozrevayut-v-prichastnosti-k-mafii-45414217.html
Аресты на юге Италии: 50 человек подозревают в причастности к мафии
Аресты на юге Италии: 50 человек подозревают в причастности к мафии
на юге Италии арестованы 50 человек их подозревают в причастности к мафии
2021-10-11T13:20+0300
2021-10-11T13:20+0300
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КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Спецподразделения итальянской финансовой гвардии провели в понедельник широкомасштабную операцию по борьбе с организованной преступностью, в ходе которой были арестованы почти 50 человек. Аресты прошли в Неаполе и других крупных городах южной области Кампания, передает РИА Новости со ссылкой на представителя неаполитанской прокуратуры.Операция была направлена против могущественного клана "Казалези", действующего в рамках местной преступной организации - каморры. Арестованным предъявлены обвинения в причастности к мафиозной деятельности, направленной на отмывание "грязных" денег клана на общую сумму более 100 миллионов евро, а также в финансовых махинациях. Всего по данному следственному делу проходят 63 человека, 48 из них были немедленно взяты под стражу.
https://ru.sputnik.md/20210805/beglyy-boss-italyanskoy-mafii-arestovan-v-ispanii-43616050.html
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в мире, италия, полиция
Аресты на юге Италии: 50 человек подозревают в причастности к мафии
Операция была нацелена на пресечение деятельности влиятельного мафиозного клана.
КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik.
Спецподразделения итальянской финансовой гвардии провели в понедельник широкомасштабную операцию по борьбе с организованной преступностью, в ходе которой были арестованы почти 50 человек. Аресты прошли в Неаполе и других крупных городах южной области Кампания, передает РИА Новости
со ссылкой на представителя неаполитанской прокуратуры.
Операция была направлена против могущественного клана "Казалези", действующего в рамках местной преступной организации - каморры. Арестованным предъявлены обвинения в причастности к мафиозной деятельности, направленной на отмывание "грязных" денег клана на общую сумму более 100 миллионов евро, а также в финансовых махинациях. Всего по данному следственному делу проходят 63 человека, 48 из них были немедленно взяты под стражу.