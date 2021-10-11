https://ru.sputnik.md/20211011/astrazeneca-otkryvaet-v-kitae-issledovatelskiy-tsentr-45422639.html

AstraZeneca открывает в Китае исследовательский центр

AstraZeneca открывает в Китае исследовательский центр

AstraZeneca открывает в Китае исследовательский центр

2021-10-11T15:25+0300

2021-10-11T15:25+0300

2021-10-11T15:37+0300

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КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Новый глобальный китайский центр исследований и разработок открывает в Шанхае шведско-британская компания AstraZeneca, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение, размещенное на официальном сайте компании.Новый центр будет принимать активное участие в глобальных исследованиях и разработках новых лекарственных препаратов компании AstraZeneca. В частности, в нем будут разрабатываться препараты для борьбы с раком, а также с иммунными, респираторными и редкими заболеваниями.Новый центр станет использовать возможности Китая в области искусственного интеллекта и больших данных для производства инновационных лекарственных средств для китайского и международного рынка.Компания AstraZeneca работает на рынке КНР с 1993 года.

https://ru.sputnik.md/20210927/rfpi-rasskazali-effektivnosti-kombinatsii-astrazeneca-sputnika-layt-45072616.html

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в мире, китай