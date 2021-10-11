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AstraZeneca открывает в Китае исследовательский центр
AstraZeneca открывает в Китае исследовательский центр
AstraZeneca открывает в Китае исследовательский центр
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КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Новый глобальный китайский центр исследований и разработок открывает в Шанхае шведско-британская компания AstraZeneca, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение, размещенное на официальном сайте компании.Новый центр будет принимать активное участие в глобальных исследованиях и разработках новых лекарственных препаратов компании AstraZeneca. В частности, в нем будут разрабатываться препараты для борьбы с раком, а также с иммунными, респираторными и редкими заболеваниями.Новый центр станет использовать возможности Китая в области искусственного интеллекта и больших данных для производства инновационных лекарственных средств для китайского и международного рынка.Компания AstraZeneca работает на рынке КНР с 1993 года.
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в мире, китай

AstraZeneca открывает в Китае исследовательский центр

15:25 11.10.2021 (обновлено: 15:37 11.10.2021)
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CC0 / Pixabay / DarkoStojanovic / Лаборатория
Лаборатория - Sputnik Молдова, 1920, 11.10.2021
CC0 / Pixabay / DarkoStojanovic /
В центре будут разрабатываться препараты для борьбы с редкими и распространенными заболеваниями.
КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Новый глобальный китайский центр исследований и разработок открывает в Шанхае шведско-британская компания AstraZeneca, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение, размещенное на официальном сайте компании.

"11 октября AstraZeneca объявила об официальном открытии глобального китайского центра исследований и разработок, а также о запуске шанхайского международного парка инновационных технологий в области наук о жизни и центра развития инновационных технологий в области искусственного интеллекта в медицине", - говорится в сообщении.

Новый центр будет принимать активное участие в глобальных исследованиях и разработках новых лекарственных препаратов компании AstraZeneca. В частности, в нем будут разрабатываться препараты для борьбы с раком, а также с иммунными, респираторными и редкими заболеваниями.
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Новый центр станет использовать возможности Китая в области искусственного интеллекта и больших данных для производства инновационных лекарственных средств для китайского и международного рынка.

Компания AstraZeneca работает на рынке КНР с 1993 года.
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