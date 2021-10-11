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Британия: сначала исчез бензин, теперь - продукты в магазинах
Британия: сначала исчез бензин, теперь - продукты в магазинах
Британия: сначала исчез бензин, теперь - продукты в магазинах
2021-10-11T10:02+0300
2021-10-11T10:02+0300
экономика
в мире
великобритания
кризис
бензин
продукты питания
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КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Полки магазинов по всей Великобритании опустели в эти выходные, а миллионы покупателей утверждают, что за последние две недели они не смогли купить продукты первой необходимости из-за кризиса с поставками, пишут "Известия" со ссылкой на новые данные Управления национальной статистики (ONS).Каждый шестой британец при этом утверждает, что "не смог купить необходимые продукты питания", а каждый третий делает запасы в преддверии зимы и Рождества.Сотни тысяч покупателей уже забронировали места на доставку продуктов к 25 декабря, а чиновники из правительства рассматривают возможность привлечь солдат в качестве водителей грузовиков на Рождество, чтобы предотвратить нехватку продовольствия.Ранее решение привлечь армию к вполне гражданской миссии - сесть за руль бензовозов - озвучил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Из-за нехватки водителей бензовозов многие АЗС перестали торговать топливом, огромные очереди у заправок стали нормой. В борьбе за заветные литры водители бросались друг на друга с кулаками.Кризис образовался не только из-за пандемии, но и как следствие Брексита. И хотя британские министры отрицают, что причиной проблемы может быть Брексит, однако подобной нехватки топлива до выхода Британии из ЕС в Европе не наблюдалось.
https://ru.sputnik.md/20211003/armiya-benzovozov-toplivnyy-krizis-v-britanii-vynuzhdaet-prosit-pomoschi-u-voennykh-45232046.html
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в мире, великобритания, кризис, бензин, продукты питания

Британия: сначала исчез бензин, теперь - продукты в магазинах

10:02 11.10.2021
127
© Sputnik / Жанна Манукян / Перейти в фотобанкПеребои в поставках топлива на АЗС в Лондоне
Перебои в поставках топлива на АЗС в Лондоне - Sputnik Молдова, 1920, 11.10.2021
© Sputnik / Жанна Манукян
/
Перейти в фотобанк
Жители Великобритании столкнулись с новой проблемой: с полок магазинов стали исчезать товары.
КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Полки магазинов по всей Великобритании опустели в эти выходные, а миллионы покупателей утверждают, что за последние две недели они не смогли купить продукты первой необходимости из-за кризиса с поставками, пишут "Известия" со ссылкой на новые данные Управления национальной статистики (ONS).
Каждый шестой британец при этом утверждает, что "не смог купить необходимые продукты питания", а каждый третий делает запасы в преддверии зимы и Рождества.
Transportul benzinei - Sputnik Молдова, 1920, 03.10.2021
Экономика
Армия бензовозов: топливный кризис в Британии вынуждает просить помощи у военных
3 октября, 17:45
274
Сотни тысяч покупателей уже забронировали места на доставку продуктов к 25 декабря, а чиновники из правительства рассматривают возможность привлечь солдат в качестве водителей грузовиков на Рождество, чтобы предотвратить нехватку продовольствия.
Ранее решение привлечь армию к вполне гражданской миссии - сесть за руль бензовозов - озвучил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Из-за нехватки водителей бензовозов многие АЗС перестали торговать топливом, огромные очереди у заправок стали нормой. В борьбе за заветные литры водители бросались друг на друга с кулаками.

Кризис образовался не только из-за пандемии, но и как следствие Брексита. И хотя британские министры отрицают, что причиной проблемы может быть Брексит, однако подобной нехватки топлива до выхода Британии из ЕС в Европе не наблюдалось.
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