https://ru.sputnik.md/20211011/covid-19-psikhika-45438313.html
Врач рассказала, как после COVID-19 восстанавливается психика
Врач рассказала, как после COVID-19 восстанавливается психика
Врач рассказала, как после COVID-19 восстанавливается психика
2021-10-11T23:41+0300
2021-10-11T23:41+0300
2021-10-11T23:41+0300
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КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Только у 30% перенесших коронавирусную инфекцию, восстанавливается психика, а среди выздоровевших очень много депрессивных состояний. Об этом заявила главврач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко в эфире Первого канала, сообщат РИА Новости.Врач отметила важность научиться на ранних стадиях болезни распознавать признаки депрессивных состояний, способных в дальнейшем вызвать диагноз, который потом потребует серьезного лечения.
https://ru.sputnik.md/20211010/spetsialisty-vosstanovit-pamyat-posle-covid-19-45393259.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире
Врач рассказала, как после COVID-19 восстанавливается психика
Специалист отметила, что количество депрессивных состояний у перенесших COVID-19 неуклонно растет.
КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik.
Только у 30% перенесших коронавирусную инфекцию, восстанавливается психика, а среди выздоровевших очень много депрессивных состояний. Об этом заявила главврач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко в эфире Первого канала, сообщат РИА Новости
.
"Психиатры активно бьют тревогу, очень много депрессивных состояний, только 30% (переболевших) могут иметь характеристики, соответствующие их доковидному состоянию.... мы не знаем, навсегда ли это", – сказала Лысенко.
Врач отметила важность научиться на ранних стадиях болезни распознавать признаки депрессивных состояний, способных в дальнейшем вызвать диагноз, который потом потребует серьезного лечения.