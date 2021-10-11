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Врач рассказала, как после COVID-19 восстанавливается психика
Врач рассказала, как после COVID-19 восстанавливается психика
Врач рассказала, как после COVID-19 восстанавливается психика
2021-10-11T23:41+0300
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КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Только у 30% перенесших коронавирусную инфекцию, восстанавливается психика, а среди выздоровевших очень много депрессивных состояний. Об этом заявила главврач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко в эфире Первого канала, сообщат РИА Новости.Врач отметила важность научиться на ранних стадиях болезни распознавать признаки депрессивных состояний, способных в дальнейшем вызвать диагноз, который потом потребует серьезного лечения.
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в мире

Врач рассказала, как после COVID-19 восстанавливается психика

23:41 11.10.2021
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© Inquam Photos / OCTAV GANEAПациент с COVID в больнице
Пациент с COVID в больнице - Sputnik Молдова, 1920, 11.10.2021
© Inquam Photos / OCTAV GANEA
Специалист отметила, что количество депрессивных состояний у перенесших COVID-19 неуклонно растет.
КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Только у 30% перенесших коронавирусную инфекцию, восстанавливается психика, а среди выздоровевших очень много депрессивных состояний. Об этом заявила главврач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко в эфире Первого канала, сообщат РИА Новости.

"Психиатры активно бьют тревогу, очень много депрессивных состояний, только 30% (переболевших) могут иметь характеристики, соответствующие их доковидному состоянию.... мы не знаем, навсегда ли это", – сказала Лысенко.

Врач отметила важность научиться на ранних стадиях болезни распознавать признаки депрессивных состояний, способных в дальнейшем вызвать диагноз, который потом потребует серьезного лечения.
Таблетки - Sputnik Молдова, 1920, 10.10.2021
Коронавирус
Специалисты рассказали, как восстановить память после COVID-19
Вчера, 10:20
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