https://ru.sputnik.md/20211011/covid-19-psikhika-45438313.html

Врач рассказала, как после COVID-19 восстанавливается психика

Врач рассказала, как после COVID-19 восстанавливается психика

Врач рассказала, как после COVID-19 восстанавливается психика

2021-10-11T23:41+0300

2021-10-11T23:41+0300

2021-10-11T23:41+0300

коронавирус

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1a/45055083_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_360d3daccb86812c8cb2f601bfd81e57.jpg

КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Только у 30% перенесших коронавирусную инфекцию, восстанавливается психика, а среди выздоровевших очень много депрессивных состояний. Об этом заявила главврач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко в эфире Первого канала, сообщат РИА Новости.Врач отметила важность научиться на ранних стадиях болезни распознавать признаки депрессивных состояний, способных в дальнейшем вызвать диагноз, который потом потребует серьезного лечения.

https://ru.sputnik.md/20211010/spetsialisty-vosstanovit-pamyat-posle-covid-19-45393259.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире