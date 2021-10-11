https://ru.sputnik.md/20211011/den-goroda-kishineva-gde-mozhno-budet-otmetit-prazdnik-45416479.html
День города Кишинева: где можно будет отметить праздник
День города Кишинева: где можно будет отметить праздник
Программа Дня города Кишинева
2021-10-11T11:47+0300
2021-10-11T11:47+0300
2021-10-11T11:50+0300
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КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Все праздничные мероприятия по случаю Дня города Кишинева, которое отмечается 14 октября, были отменены в связи с ростом новых случаев коронавируса, сообщил в понедельник на еженедельном заседании муниципальных служб примар столицы Ион Чебан. Пройдет служба в Кафедральном соборе, на ней будут присутствовать представители муниципальной власти. В то же время были запланированы небольшие мероприятия с участием деятелей культуры для сотрудников городских служб.По данным градоначальника, 13 и 14 октября в столице пройдет множество спектаклей для детей, на которые можно будет попасть бесплатно. Также в эти дни будет бесплатный вход в парк Дендрарий и зоопарк. Программа праздничных мероприятий по случаю Дня города Кишинева:08:30 - богослужение в Кафедральном соборе;11:30 - открытие выставки, посвященной Кишиневу (в сквере Михая Эминеску); 14:00 - концерт в театре Михая Эминеску, на котором представят новую версию гимна Кишинева; 16:00 - во Дворце республики пройдет концерт для работников муниципальных служб. Мэрия обращает особое внимание на то, что все мероприятия пройдут при строгом соблюдении эпидемиологических мер.
https://ru.sputnik.md/20210327/zabytye-teatry-starogo-kishineva-34146935.html
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в молдове, кишинев, ион чебан, молдова, день города кишинева
День города Кишинева: где можно будет отметить праздник
11:47 11.10.2021 (обновлено: 11:50 11.10.2021)
Программа празднования Дня города на этот раз серьезно урезана - предусмотрены лишь небольшие мероприятия.
КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Все праздничные мероприятия по случаю Дня города Кишинева, которое отмечается 14 октября, были отменены в связи с ростом новых случаев коронавируса, сообщил в понедельник на еженедельном заседании муниципальных служб примар столицы Ион Чебан.
Пройдет служба в Кафедральном соборе, на ней будут присутствовать представители муниципальной власти.
В то же время были запланированы небольшие мероприятия с участием деятелей культуры для сотрудников городских служб.
"У нас будет мероприятие для людей, которые посвящают себя городу, ежедневно работают, чтобы столица была чистой: рабочих из "зеленого хозяйства", из жилищно-коммунального управления, городского автобусного парка, Exdrupo, Управления электротранспорта и других. Предусмотрены и денежные премии", - заявил Чебан.
По данным градоначальника, 13 и 14 октября в столице пройдет множество спектаклей для детей, на которые можно будет попасть бесплатно.
Также в эти дни будет бесплатный вход в парк Дендрарий и зоопарк.
Программа праздничных мероприятий по случаю Дня города Кишинева:
08:30 - богослужение в Кафедральном соборе;
11:30 - открытие выставки, посвященной Кишиневу (в сквере Михая Эминеску);
14:00 - концерт в театре Михая Эминеску, на котором представят новую версию гимна Кишинева;
16:00 - во Дворце республики пройдет концерт для работников муниципальных служб.
Мэрия обращает особое внимание на то, что все мероприятия пройдут при строгом соблюдении эпидемиологических мер.