Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Первый троллейбус в аэропорт - Sputnik Молдова, 1920
Новости Кишинева
Все о событиях и изменениях в Кишиневе – читайте в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211011/den-goroda-kishineva-gde-mozhno-budet-otmetit-prazdnik-45416479.html
День города Кишинева: где можно будет отметить праздник
День города Кишинева: где можно будет отметить праздник
Программа Дня города Кишинева
2021-10-11T11:47+0300
2021-10-11T11:50+0300
новости кишинева
в молдове
кишинев
ион чебан
молдова
день города кишинева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/0e/32032888_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_890e3169197efa919bbd9a7a3c5e7a3c.jpg
КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Все праздничные мероприятия по случаю Дня города Кишинева, которое отмечается 14 октября, были отменены в связи с ростом новых случаев коронавируса, сообщил в понедельник на еженедельном заседании муниципальных служб примар столицы Ион Чебан. Пройдет служба в Кафедральном соборе, на ней будут присутствовать представители муниципальной власти. В то же время были запланированы небольшие мероприятия с участием деятелей культуры для сотрудников городских служб.По данным градоначальника, 13 и 14 октября в столице пройдет множество спектаклей для детей, на которые можно будет попасть бесплатно. Также в эти дни будет бесплатный вход в парк Дендрарий и зоопарк. Программа праздничных мероприятий по случаю Дня города Кишинева:08:30 - богослужение в Кафедральном соборе;11:30 - открытие выставки, посвященной Кишиневу (в сквере Михая Эминеску); 14:00 - концерт в театре Михая Эминеску, на котором представят новую версию гимна Кишинева; 16:00 - во Дворце республики пройдет концерт для работников муниципальных служб. Мэрия обращает особое внимание на то, что все мероприятия пройдут при строгом соблюдении эпидемиологических мер.
https://ru.sputnik.md/20210327/zabytye-teatry-starogo-kishineva-34146935.html
https://ru.sputnik.md/20210411/ekskurs-v-istoriyu-arkhitekturnoe-nasledie-kishineva-prevraschayuscheesya-v-ruiny-34339953.html
кишинев
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/0e/32032888_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_4ad5bd69190258b8f432235edb633cea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, кишинев, ион чебан, молдова, день города кишинева

День города Кишинева: где можно будет отметить праздник

11:47 11.10.2021 (обновлено: 11:50 11.10.2021)
173
© Sputnik / Mihai CarausZiua orașului Chișinau 2020
Ziua orașului Chișinau 2020 - Sputnik Молдова, 1920, 11.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Программа празднования Дня города на этот раз серьезно урезана - предусмотрены лишь небольшие мероприятия.
КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Все праздничные мероприятия по случаю Дня города Кишинева, которое отмечается 14 октября, были отменены в связи с ростом новых случаев коронавируса, сообщил в понедельник на еженедельном заседании муниципальных служб примар столицы Ион Чебан.
Пройдет служба в Кафедральном соборе, на ней будут присутствовать представители муниципальной власти.
В то же время были запланированы небольшие мероприятия с участием деятелей культуры для сотрудников городских служб.

"У нас будет мероприятие для людей, которые посвящают себя городу, ежедневно работают, чтобы столица была чистой: рабочих из "зеленого хозяйства", из жилищно-коммунального управления, городского автобусного парка, Exdrupo, Управления электротранспорта и других. Предусмотрены и денежные премии", - заявил Чебан.

По данным градоначальника, 13 и 14 октября в столице пройдет множество спектаклей для детей, на которые можно будет попасть бесплатно.
Здание Благородное собрание, Кишинев, межвоенный период - Sputnik Молдова, 1920, 27.03.2021
Общество
Забытые театры старого Кишинева
27 марта, 10:36
3379
Также в эти дни будет бесплатный вход в парк Дендрарий и зоопарк.

Программа праздничных мероприятий по случаю Дня города Кишинева:

08:30 - богослужение в Кафедральном соборе;
11:30 - открытие выставки, посвященной Кишиневу (в сквере Михая Эминеску);
14:00 - концерт в театре Михая Эминеску, на котором представят новую версию гимна Кишинева;
16:00 - во Дворце республики пройдет концерт для работников муниципальных служб.
Мэрия обращает особое внимание на то, что все мероприятия пройдут при строгом соблюдении эпидемиологических мер.
Заброшенные здания Кишинева - Sputnik Молдова, 1920, 11.04.2021
Культура
Экскурс в историю: архитектурное наследие Кишинева, превращающееся в руины
11 апреля, 13:05
3063
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:00Молдавская память о московском ополчении
12:55В администрации президента Молдовы - новый генсекретарь
12:50В Москве состоится встреча Козак - Нуланд
12:32Новое подорожание топлива: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы
12:31Корабли ВМФ России выполнили ракетные пуски в Японском море
12:13В Кишиневе начали подключать жилые дома к отоплению
12:04Дорогой газ провоцирует рост цен на нефть
11:47День города Кишинева: где можно будет отметить праздник
11:31Служители Фемиды требуют ареста заместителя генпрокурора
11:15Чебан: в Кишиневе задействуют последнюю больницу с профилем COVID-19
11:02Код Макрона: ковид-сертификат президента Франции попал в свободный доступ
10:35Газовый вопрос: когда станет известен итог переговоров в Петербурге
10:25В Кишиневе отопление будет, но не для всех: кому его включат
10:15Изъяты активы на сумму 26 миллионов леев по делу о банковском мошенничестве
10:02Британия: сначала исчез бензин, теперь - продукты в магазинах
09:40Где в Кишиневе 11 октября находятся мобильные пункты вакцинации
09:25"Газпром" повысил прогноз средней экспортной цены газа в Европу
09:00Русаков: бизнес России заинтересован в Молдове
08:45Мир за сутки: победители Лиги наций, кто родился в рубашке и сколько длится COVID
08:30Молдова и Евразийский экономический союз – каковы шансы сближения