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Дорогой газ провоцирует рост цен на нефть
Дорогой газ провоцирует рост цен на нефть
Дорогой газ провоцирует рост цен на нефть
2021-10-11T12:04+0300
2021-10-11T12:04+0300
экономика
в мире
нефть
товарная биржа
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КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. С открытия бирж мировые цены на нефть выросли почти на два процента: высокий спрос на нее поддерживается прежде всего дорогим газом, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков, передает РИА Новости.По состоянию на 8 утра стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent увеличилась на 1,63 процента, до 83,74 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на техасскую "легкую" WTI — на 2,04 процента, до 80,95 доллара за баррель.Росту способствует высокий спрос на нефть в качестве альтернативы сильно подорожавшему природному газу. Так, в Европе контракты на поставку этого топлива с начала августа к концу сентября выросли в цене более чем вдвое, а исторический максимум зафиксировали 6 октября — 1937 долларов за тысячу кубометров. Правда, к концу недели они откатились почти до тысячи долларов, но импульс к поискам замены стал очевиден, - сообщает источник.На своем последнем заседании ОПЕК+ альянс принял решение не ускорять наращивание добычи нефти, что также оказывает влияние на ее стоимость. С августа члены картеля увеличивают параметр на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно отказаться от этих ограничений, отметили в комментарии газете The Wall Street Journal аналитики NAB.В последнее время существенно выросли цены на другие энергоресурсы. В частности, в октябре исторический рекорд обновила стоимость энергетического угля — более 300 долларов за тонну.
https://ru.sputnik.md/20211005/tsena-nefti-brent--prevysila-82-barrel-45279351.html
https://ru.sputnik.md/20211011/gazprom-povysil-prognoz-sredney-eksportnoy-tseny-gaza-v-evropu-45410112.html
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в мире, нефть, товарная биржа

Дорогой газ провоцирует рост цен на нефть

12:04 11.10.2021
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© Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанкНефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан
Нефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан - Sputnik Молдова, 1920, 11.10.2021
© Sputnik / Maksim Bogodvid
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Перейти в фотобанк
Рост цен на один вид энергоносителя неизбежно ведет к удорожанию другого.
КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. С открытия бирж мировые цены на нефть выросли почти на два процента: высокий спрос на нее поддерживается прежде всего дорогим газом, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков, передает РИА Новости.
По состоянию на 8 утра стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent увеличилась на 1,63 процента, до 83,74 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на техасскую "легкую" WTI — на 2,04 процента, до 80,95 доллара за баррель.
Работа нефтяных станков - качалок - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
Впервые за три года цена нефти марки Brent превысила 82 доллара за баррель
5 октября, 20:55
279
Росту способствует высокий спрос на нефть в качестве альтернативы сильно подорожавшему природному газу. Так, в Европе контракты на поставку этого топлива с начала августа к концу сентября выросли в цене более чем вдвое, а исторический максимум зафиксировали 6 октября — 1937 долларов за тысячу кубометров. Правда, к концу недели они откатились почти до тысячи долларов, но импульс к поискам замены стал очевиден, - сообщает источник.
На своем последнем заседании ОПЕК+ альянс принял решение не ускорять наращивание добычи нефти, что также оказывает влияние на ее стоимость. С августа члены картеля увеличивают параметр на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно отказаться от этих ограничений, отметили в комментарии газете The Wall Street Journal аналитики NAB.
Gazprom - Sputnik Молдова, 1920, 11.10.2021
Экономика
"Газпром" повысил прогноз средней экспортной цены газа в Европу
09:25
216
В последнее время существенно выросли цены на другие энергоресурсы. В частности, в октябре исторический рекорд обновила стоимость энергетического угля — более 300 долларов за тонну.
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