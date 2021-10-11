https://ru.sputnik.md/20211011/dorogoy-gaz-provotsiruet-rost-tsen-na-neft-45415124.html

Дорогой газ провоцирует рост цен на нефть

Дорогой газ провоцирует рост цен на нефть

Дорогой газ провоцирует рост цен на нефть

2021-10-11T12:04+0300

2021-10-11T12:04+0300

2021-10-11T12:04+0300

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КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. С открытия бирж мировые цены на нефть выросли почти на два процента: высокий спрос на нее поддерживается прежде всего дорогим газом, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков, передает РИА Новости.По состоянию на 8 утра стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent увеличилась на 1,63 процента, до 83,74 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на техасскую "легкую" WTI — на 2,04 процента, до 80,95 доллара за баррель.Росту способствует высокий спрос на нефть в качестве альтернативы сильно подорожавшему природному газу. Так, в Европе контракты на поставку этого топлива с начала августа к концу сентября выросли в цене более чем вдвое, а исторический максимум зафиксировали 6 октября — 1937 долларов за тысячу кубометров. Правда, к концу недели они откатились почти до тысячи долларов, но импульс к поискам замены стал очевиден, - сообщает источник.На своем последнем заседании ОПЕК+ альянс принял решение не ускорять наращивание добычи нефти, что также оказывает влияние на ее стоимость. С августа члены картеля увеличивают параметр на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно отказаться от этих ограничений, отметили в комментарии газете The Wall Street Journal аналитики NAB.В последнее время существенно выросли цены на другие энергоресурсы. В частности, в октябре исторический рекорд обновила стоимость энергетического угля — более 300 долларов за тонну.

https://ru.sputnik.md/20211005/tsena-nefti-brent--prevysila-82-barrel-45279351.html

https://ru.sputnik.md/20211011/gazprom-povysil-prognoz-sredney-eksportnoy-tseny-gaza-v-evropu-45410112.html

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в мире, нефть, товарная биржа