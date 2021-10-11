https://ru.sputnik.md/20211011/erdogan-siria-turtsia-45438043.html

Эрдоган: нападения в Сирии "переполнили чашу терпения" Турции

Эрдоган: нападения в Сирии "переполнили чашу терпения" Турции

Эрдоган: нападения в Сирии "переполнили чашу терпения" Турции

2021-10-11T23:08+0300

2021-10-11T23:08+0300

2021-10-11T23:08+0300

в мире

турция

сирия

реджеп тайип эрдоган

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КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. В телеобращении к нации президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о "переполненной чаше терпения" из-за последних "вылазок террористов" в Сирии. При этом он подчеркнул, что Анкара в ближайшее время ликвидирует эту угрозу своими силами, сообщает РИА Новости.По сообщению информагентства, в минувший четверг ВС Турции уничтожили на севере Сирии пять террористов в ответ на гибель турецкого военного в результате ракетного обстрела. Также МВД Турции сообщило в воскресенье о гибели одного и ранении трех бойцов спецназа полиции в результате ракетного обстрела со стороны курдских вооруженных формирований на севере Сирии. В понедельник администрация провинции Газиантеп на юго-востоке Турции сообщила, что город Каркамыш подвергся обстрелу со стороны Сирии, пострадавших нет. Армия Турции в 2016-2019 годах уже проводила три операции на севере Сирии: "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство" *, "Оливковая ветвь" и "Источник мира" против формирований курдов. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.*Террористическая организация, запрещенная в России.

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в мире, турция, сирия, реджеп тайип эрдоган