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Эрдоган: нападения в Сирии "переполнили чашу терпения" Турции
Эрдоган: нападения в Сирии "переполнили чашу терпения" Турции
Эрдоган: нападения в Сирии "переполнили чашу терпения" Турции
2021-10-11T23:08+0300
2021-10-11T23:08+0300
в мире
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сирия
реджеп тайип эрдоган
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КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. В телеобращении к нации президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о "переполненной чаше терпения" из-за последних "вылазок террористов" в Сирии. При этом он подчеркнул, что Анкара в ближайшее время ликвидирует эту угрозу своими силами, сообщает РИА Новости.По сообщению информагентства, в минувший четверг ВС Турции уничтожили на севере Сирии пять террористов в ответ на гибель турецкого военного в результате ракетного обстрела. Также МВД Турции сообщило в воскресенье о гибели одного и ранении трех бойцов спецназа полиции в результате ракетного обстрела со стороны курдских вооруженных формирований на севере Сирии. В понедельник администрация провинции Газиантеп на юго-востоке Турции сообщила, что город Каркамыш подвергся обстрелу со стороны Сирии, пострадавших нет. Армия Турции в 2016-2019 годах уже проводила три операции на севере Сирии: "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство" *, "Оливковая ветвь" и "Источник мира" против формирований курдов. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, турция, сирия, реджеп тайип эрдоган

Эрдоган: нападения в Сирии "переполнили чашу терпения" Турции

23:08 11.10.2021
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© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - Sputnik Молдова, 1920, 11.10.2021
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции заявил о намерении страны "ликвидировать собственными силами" угрозы, исходящие из Сирии.
КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. В телеобращении к нации президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о "переполненной чаше терпения" из-за последних "вылазок террористов" в Сирии. При этом он подчеркнул, что Анкара в ближайшее время ликвидирует эту угрозу своими силами, сообщает РИА Новости.

"Нападения на наших военных и последние вылазки террористов (курдских формирований – ред.) в Сирии переполнили нашу чашу терпения. Мы в ближайшее время предпримем необходимые шаги, чтобы ликвидировать собственными силами угрозы, исходящие из Сирии", – заявил Эрдоган.

По сообщению информагентства, в минувший четверг ВС Турции уничтожили на севере Сирии пять террористов в ответ на гибель турецкого военного в результате ракетного обстрела. Также МВД Турции сообщило в воскресенье о гибели одного и ранении трех бойцов спецназа полиции в результате ракетного обстрела со стороны курдских вооруженных формирований на севере Сирии. В понедельник администрация провинции Газиантеп на юго-востоке Турции сообщила, что город Каркамыш подвергся обстрелу со стороны Сирии, пострадавших нет.
Армия Турции в 2016-2019 годах уже проводила три операции на севере Сирии: "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство" *, "Оливковая ветвь" и "Источник мира" против формирований курдов. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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