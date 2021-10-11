https://ru.sputnik.md/20211011/evrosoyuz-rossiyskyy-gaz-45438172.html
Боррель заявил о желании Евросоюза приобрести больше российского газа
Боррель заявил о желании Евросоюза приобрести больше российского газа
Боррель заявил о желании Евросоюза приобрести больше российского газа
2021-10-11T23:25+0300
2021-10-11T23:25+0300
2021-10-11T23:25+0300
в мире
европа
газ
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КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил в интервью газете El Pais, что Евросоюз может закупить больший объем российского газа, чем указанный в контракте, сообщает РИА Новости.Отвечая на вопрос журналиста о связи нынешнего роста цен на голубое топливо с давлением из-за "Северного потока — 2", глава евродипломатии отметил, что Москва таким образом пытается решить вопрос с сертификацией газопровода в свою пользу. При этом он признал, что у Европы по-прежнему есть потребность в топливе из России. По словам Борреля, в сложившейся ситуации его понадобится больше, чем предусмотрено контрактом.В последние недели наблюдался рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты объясняют резкое повышение стоимости фьючерсов с низким уровнем наполненности подземных хранилищ газа на континенте, а также с высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
https://ru.sputnik.md/20211011/peregovory-moldova-gaz-tsena-kontrakt-45435370.html
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в мире, европа, газ
Боррель заявил о желании Евросоюза приобрести больше российского газа
Глава евродипломатии допустил, что ЕС может закупить больше российского газа, чем планировалось.
КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил в интервью газете El Pais, что Евросоюз может закупить больший объем российского газа, чем указанный в контракте, сообщает РИА Новости
.
Отвечая на вопрос журналиста о связи нынешнего роста цен на голубое топливо с давлением из-за "Северного потока — 2", глава евродипломатии отметил, что Москва таким образом пытается решить вопрос с сертификацией газопровода в свою пользу. При этом он признал, что у Европы по-прежнему есть потребность в топливе из России. По словам Борреля, в сложившейся ситуации его понадобится больше, чем предусмотрено контрактом.
"Мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией. А проблема газоснабжения имеет геополитическое значение", — добавил он.
В последние недели наблюдался рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты объясняют резкое повышение стоимости фьючерсов с низким уровнем наполненности подземных хранилищ газа на континенте, а также с высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.