https://ru.sputnik.md/20211011/evrosoyuz-rossiyskyy-gaz-45438172.html

Боррель заявил о желании Евросоюза приобрести больше российского газа

Боррель заявил о желании Евросоюза приобрести больше российского газа

Боррель заявил о желании Евросоюза приобрести больше российского газа

2021-10-11T23:25+0300

2021-10-11T23:25+0300

2021-10-11T23:25+0300

в мире

европа

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2757/32/27573232_0:131:3083:1865_1920x0_80_0_0_76e62dbfddf5eb441c782cf9f2320c07.jpg

КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил в интервью газете El Pais, что Евросоюз может закупить больший объем российского газа, чем указанный в контракте, сообщает РИА Новости.Отвечая на вопрос журналиста о связи нынешнего роста цен на голубое топливо с давлением из-за "Северного потока — 2", глава евродипломатии отметил, что Москва таким образом пытается решить вопрос с сертификацией газопровода в свою пользу. При этом он признал, что у Европы по-прежнему есть потребность в топливе из России. По словам Борреля, в сложившейся ситуации его понадобится больше, чем предусмотрено контрактом.В последние недели наблюдался рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты объясняют резкое повышение стоимости фьючерсов с низким уровнем наполненности подземных хранилищ газа на континенте, а также с высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

https://ru.sputnik.md/20211011/peregovory-moldova-gaz-tsena-kontrakt-45435370.html

европа

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, европа, газ