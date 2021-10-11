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"Цифровой Ленин": в Гагаузии составляют 3D-модели туристических объектов
18:16 11.10.2021 (обновлено: 18:21 11.10.2021)
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© Sputnik / Maxim Topal3D-модель памятника танку Т-34 в Комрате
© Sputnik / Maxim Topal
Энтузиаст из Гагаузии переводит в цифру местные туристические объекты, которые при помощи смартфона можно рассмотреть детально и с любого ракурса.
КОМРАТ, 11 окт – Sputnik, Максим Топал. Осмотреть туристические объекты, находящиеся в автономии, можно будет теперь и в оцифрованном виде в любом месте мира. Свою новую разработку в сфере виртуальной реальности представил житель гагаузского села Томай Юрий Стамат, который уже давно занимается 3D-моделированием.
"Сначала это было легкое увлечение. У меня есть друзья, которые занимаются этим давно и многому меня научили. Понемногу это увлечение переросло в более серьезное занятие", – рассказал он.
Затем Юрий решил заняться 3D-моделированием в сфере туризма. Начал он с оцифровки памятника Ленину в Комрате, памятника танку Т-34, освобождавшему город от фашизма, а также монумента Штефана чел Маре в Кишиневе. Также готовы 3D-модели регионального краеведческого музея, собора Иоанна Крестителя, этнотуристического комплекса Gagauz Sofrasi.
"Сейчас я занимаюсь созданием открыток с дополненной реальностью. То есть с виду это вроде бы обычная картинка. Но, наведя на нее камеру смартфона, на экране можно увидеть объект – будь то здание, памятник или природный ландшафт – с любого ракурса", – добавил специалист.
© Sputnik / Maxim TopalЮрий Стамат занимается 3D-моделированием в сфере туризма
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© Sputnik / Maxim Topal
Юрий Стамат занимается 3D-моделированием в сфере туризма
© Sputnik / Maxim Topal3D-открытки
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© Sputnik / Maxim Topal
3D-открытки
© Sputnik / Maxim Topal3D-модель гагаузского сусака
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© Sputnik / Maxim Topal
3D-модель гагаузского сусака
© Sputnik / Maxim TopalВ Гагаузии ведут оцифровку туристических объектов
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© Sputnik / Maxim Topal
В Гагаузии ведут оцифровку туристических объектов
© Sputnik / Maxim Topal3D-модель центрального парка Комрата
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© Sputnik / Maxim Topal
3D-модель центрального парка Комрата
© Sputnik / Maxim TopalВ Гагаузии ведут оцифровку туристических объектов
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© Sputnik / Maxim Topal
В Гагаузии ведут оцифровку туристических объектов
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© Sputnik / Maxim Topal
Юрий Стамат занимается 3D-моделированием в сфере туризма
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© Sputnik / Maxim Topal
3D-открытки
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© Sputnik / Maxim Topal
3D-модель гагаузского сусака
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© Sputnik / Maxim Topal
В Гагаузии ведут оцифровку туристических объектов
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© Sputnik / Maxim Topal
3D-модель центрального парка Комрата
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© Sputnik / Maxim Topal
В Гагаузии ведут оцифровку туристических объектов
В настоящее время энтузиаст завершает оцифровку центрального парка Комрата. Работа над масштабным проектом велась более трех недель.
"Объект довольно большой, приходилось работать над каждым кустарником, деревом. За это время изучил парк вдоль и поперек, лучше, чем любой житель Комрата. Самому приходится заниматься и брендированием, и дизайном открыток. В процессе создания 3D-модели используется большое количество различных программ", – отметил Стамат.
Однако результат работы стоит затраченных на нее сил: рассматривать 3D-модели и "намного удобнее, чем просто фотографии", и можно применять в обучении, издавая книги, брошюры и журналы с интерактивными картинками, уверен IT-специалист.
В будущем Юрий Стамат намерен открыть курсы, на которых будет обучать 3D-моделированию молодых людей.
27 марта 2020, 10:17
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