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Будет ли газ: брифинг Андрея Спыну по итогам переговоров с "Газпромом"
Будет ли газ: брифинг Андрея Спыну по итогам переговоров с "Газпромом"
видео LIVE брифинг Андрея Спыну по итогам переговоров с "Газпромом"
2021-10-11T16:00+0300
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Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну принимал 7-8 октября участие в газовом форуме в Санкт-Петербурге.На полях форума он должен был проводить дискуссии по контракту между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" о поставках природного газа. Как отметил вице-премьер, Кишинев преследует цель завершить переговоры до конца октября.О намеченной на 11 октября пресс-конференции по итогам визита Спыну сообщил в Facebook в пятницу, 8 октября.В понедельник, 11 октября, вице-премьер подтвердил, что пресс-конференция состоится, и указал точное время ее проведения. Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров.
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Будет ли газ: брифинг Андрея Спыну по итогам переговоров с "Газпромом"

16:00 11.10.2021 (обновлено: 16:01 11.10.2021)
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Смотрите на Sputnik Молдова прямую трансляцию брифинга вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития.
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну принимал 7-8 октября участие в газовом форуме в Санкт-Петербурге.
На полях форума он должен был проводить дискуссии по контракту между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" о поставках природного газа. Как отметил вице-премьер, Кишинев преследует цель завершить переговоры до конца октября.
О намеченной на 11 октября пресс-конференции по итогам визита Спыну сообщил в Facebook в пятницу, 8 октября.
"Друзья, мы продолжили обсуждения по поставкам природного газа в нашу страну в Санкт-Петербурге. В понедельник я проведу пресс-конференцию, где подробно расскажу и отвечу на вопросы представителей СМИ. Подробности о мероприятии будут объявлены позже. Эту сложную ситуацию мы преодолеем вместе", - сообщил Спыну.
В понедельник, 11 октября, вице-премьер подтвердил, что пресс-конференция состоится, и указал точное время ее проведения.
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров.
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