https://ru.sputnik.md/20211011/gaz-brifing-spynu-gazprom-45422333.html

Будет ли газ: брифинг Андрея Спыну по итогам переговоров с "Газпромом"

Будет ли газ: брифинг Андрея Спыну по итогам переговоров с "Газпромом"

видео LIVE брифинг Андрея Спыну по итогам переговоров с "Газпромом"

2021-10-11T16:00+0300

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Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну принимал 7-8 октября участие в газовом форуме в Санкт-Петербурге.На полях форума он должен был проводить дискуссии по контракту между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" о поставках природного газа. Как отметил вице-премьер, Кишинев преследует цель завершить переговоры до конца октября.О намеченной на 11 октября пресс-конференции по итогам визита Спыну сообщил в Facebook в пятницу, 8 октября.В понедельник, 11 октября, вице-премьер подтвердил, что пресс-конференция состоится, и указал точное время ее проведения. Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров.

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