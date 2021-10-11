https://ru.sputnik.md/20211011/gazovyy-vopros-kogda-stanet-izvesten-itog-peregovorov-peterburge-45413386.html
Газовый вопрос: когда станет известен итог переговоров в Петербурге
Газовый вопрос: когда станет известен итог переговоров в Петербурге
Газовый вопрос: когда станет известен итог переговоров в Петербурге
2021-10-11T10:35+0300
2021-10-11T10:35+0300
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в молдове
молдова
"газпром"
молдовагаз
поставки газа
андрей спыну
экономика
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КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Итоги переговоров по вопросу продления контракта на поставку природного газа между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" станут известны в понедельник. Детали сообщит вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, который посетил Международный газовый форум в Санкт-Петербурге 7-8 октября. Согласно информации, обнародованной в понедельник Андреем Спыну, подробности переговоров сообщат на брифинге в Доме правительства в 16.00. Дефицит газа в МолдовеНапомним, 6 октября в "Молдовагазе" сообщили, что суточное потребление природного газа в стране начало превышать поставляемый объем ПАО "Газпром" Молдове, что привело к падению давления в газопроводах.В связи с такой ситуацией "Молдовагаз" в качестве поставщика газа обратился к своим потребителям с просьбой уменьшить расход газа:Напомним, контракт на поставку газа между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" истек 30 сентября, в тот же день соглашение продлили на месяц с ценой закупки газа 790 долларов за тысячу кубометров.
https://ru.sputnik.md/20211008/spynu-o-peregovorakh-tsene-gaz-preodoleem-vmeste-slozhnuyu-situatsiyu-45371641.html
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в молдове, молдова, "газпром", молдовагаз, поставки газа, андрей спыну
Газовый вопрос: когда станет известен итог переговоров в Петербурге
10:35 11.10.2021 (обновлено: 10:42 11.10.2021)
Вопрос продления контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом" обсуждался на газовом форуме в Санкт-Петербурге.
КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Итоги переговоров по вопросу продления контракта на поставку природного газа между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" станут известны в понедельник.
Детали сообщит вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, который посетил Международный газовый форум в Санкт-Петербурге 7-8 октября.
Согласно информации, обнародованной в понедельник Андреем Спыну, подробности переговоров сообщат на брифинге в Доме правительства в 16.00.
Дефицит газа в Молдове
Напомним, 6 октября в "Молдовагазе" сообщили, что суточное потребление природного газа в стране начало превышать поставляемый объем ПАО "Газпром" Молдове, что привело к падению давления в газопроводах.
В связи с такой ситуацией "Молдовагаз" в качестве поставщика газа обратился к своим потребителям с просьбой уменьшить расход газа:
потребителям, которые имеют возможность перейти на альтернативное топливо;
сахарным заводам, которые могут складировать сахарную свеклу определенное количество дней и замещать сверхконтрактный объем альтернативным топливом (мазутом);
предприятиям термоэнергокомплекса страны также заблаговременно предложено временно перейти на альтернативные источники топлива.
Напомним, контракт на поставку газа между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" истек 30 сентября, в тот же день соглашение продлили на месяц с ценой закупки газа 790 долларов за тысячу кубометров.