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"Газпром" повысил прогноз средней экспортной цены газа в Европу
"Газпром" повысил прогноз средней экспортной цены газа в Европу
"Газпром" повысил прогноз средней экспортной цены газа в Европу
2021-10-11T09:25+0300
2021-10-11T09:25+0300
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КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. "Газпром" повысил прогноз по средней цене экспорта своего газа в 2021 году в европейское дальнее зарубежье, включая Турцию, с 270 до 295-330 долларов за тысячу кубометров, сообщает агентство "Блумберг" со ссылкой на обзор аналитика Wood&amp;Co по итогам встречи с менеджментом компании.Как сообщает РИА Новости, "Газпром" в августе заявил, что повысил прогноз на 2021 год по средней цене поставок своего газа в Европу на 30% - до 269,6 доллара за тысячу кубометров."Газпром" при этом сохраняет свой прогноз по поставкам газа в Европу на уровне 183 миллиардов кубометров в 2021 году. Кроме того, компания ожидает, что цены на газ в 2022 году будут значительно выше 330 долларов за тысячу кубометров, отмечается в материале.Фьючерсные цены на газ в Европе 6 октября достигли рекордного значения в 1937 долларов за тысячу кубометров, а по итогам торгов в пятницу снизились на 13% к расчетной цене четверга - почти до 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
https://ru.sputnik.md/20211011/moldavskie-proizvoditeli-sokratyat-zakupku-fruktov-bez-stabilnykh-postavok-gaza-45407341.html
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в мире, россия, цены, газ

"Газпром" повысил прогноз средней экспортной цены газа в Европу

09:25 11.10.2021
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© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкGazprom
Gazprom - Sputnik Молдова, 1920, 11.10.2021
© Sputnik / Максим Блинов
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Фьючерсные цены на газ в Европе на минувшей неделе достигли рекордного значения в 1937 долларов за тысячу кубометров.
КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. "Газпром" повысил прогноз по средней цене экспорта своего газа в 2021 году в европейское дальнее зарубежье, включая Турцию, с 270 до 295-330 долларов за тысячу кубометров, сообщает агентство "Блумберг" со ссылкой на обзор аналитика Wood&Co по итогам встречи с менеджментом компании.
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Как сообщает РИА Новости, "Газпром" в августе заявил, что повысил прогноз на 2021 год по средней цене поставок своего газа в Европу на 30% - до 269,6 доллара за тысячу кубометров.

"Ориентир по показателю может быть еще выше, если спотовые цены на газ останутся на текущих уровнях до конца года", - приводит агентство содержание отчета.

"Газпром" при этом сохраняет свой прогноз по поставкам газа в Европу на уровне 183 миллиардов кубометров в 2021 году. Кроме того, компания ожидает, что цены на газ в 2022 году будут значительно выше 330 долларов за тысячу кубометров, отмечается в материале.
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Фьючерсные цены на газ в Европе 6 октября достигли рекордного значения в 1937 долларов за тысячу кубометров, а по итогам торгов в пятницу снизились на 13% к расчетной цене четверга - почти до 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
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